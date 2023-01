De kanshebbers op de MIA’s: ‘Nu besef ik dat artiesten in de vipruimte gewoon tot rust willen komen’

Spanning en sensatie, want de Vlaamse muziekwereld blaast weer verzamelen in Paleis 12 voor de MIA’s. Zal Camille komen of zal Pommeline gaan? Zal Vaya Con Dios tijdens de tv-show blijven bestaan? Wie zal het licht zien en verloren gaan? Gaat Metejoor nog even door, op het lichtend pad dan wel op het verkeerde spoor? In afwachting van antwoorden bundelde Humo de beste gesprekken met de favorieten.

Met negen nominaties kan Stromae - andermaal - de grote slokop van de MIA’s worden. Humo zocht zijn geheim bij fans, lotgenoten, ervaringsdeskundigen en ex-medewerkers. ‘Als je naar zijn teksten luistert, hoor je de oude, ietwat pessimistische man die erachter schuilt.’

Vorig jaar ontving de Kempenzoon drie MIA’s met de langste en schattigste bedankingsspeeches uit de geschiedenis van de prijsuitreiking en dit jaar kan het weer zover zijn. Maar eerst gaat de zanger te biecht bij Humo. De 7 Hoofdzonden!

De leading lady van Vaya Con Dios verkocht 10 miljoen platen, behaalde meer dan 85 miljoen streams en straks een Lifetime Achievement Award op de MIA’s, maar lijkt daar totaal niet van onder de indruk. ‘Onder muzikanten zijn, weg van huis zijn: daar genoot ik wel van. Maar van het succes zelf? Nee.’

Camille Dhont

Vorig jaar verzilverde Camille geen enkele van haar nominaties, die jaar is ze met vier streepjes achter haar naam opnieuw één van de favorieten. Wint ze deze keer wel haar eerste MIA? ‘Als het van mij afhing, ging ik nóg sneller, dan had ik er nog twintig projecten bij genomen.’

Pommelien Thijs kan op de MIA’s vijf keer winnen, logisch na een jaar waarin ze werkelijk overal was. In Humo vertelde ze over haar drukke leven en wat dat met haar doet: ‘Ik draaide ‘s ochtends een naaktscène en stond ‘s avonds in het Sportpaleis. Als je dan niet een moment voor jezelf pakt om te ontladen, ga je daaraan onderdoor.’

De makers van ‘Topical Dancer’, Humo's plaat van het jaar, kunnen nu ook acht MIA’s winnen: Charlotte Adigéry (32) en Bolis Pupul (36) zijn hun namen. ‘Dat we in Amerika eigen shows hebben, dat die uitverkocht raken, en dat daar niet alleen Belgische expats staan: hoe speciaal is dát?’

Tamino op Pukkelpop

Na het jaar waarin hij het prachtige ‘Sahar’ uitbracht en een vijfsterrenset speelde op Pukkelpop, kan Tamino naar huis gaan met prijzen in de categorieën Solo man, Alternative en Auteur-componist. ‘Ik voel niet de behoefte om mezelf helemaal bloot te geven’

‘Music is not a competition, but BLUAI are winning somehow’ staat te lezen op de website van platenfirma Unday. Een understatement. In het eerste jaar van hun bestaan mochten ze het goud in Humo’s Rock Rally om de hals hangen en waren ze één van de drie laureaten van StuBru’s De Nieuwe Lichting. Daar kan nu de MIA voor Doorbraak bijkomen en dus was BLUAI terecht stellig in Humo: ‘Tot nog toe waren we een naïeve babyband. Nu moeten we het waarmaken.’

Coely op Cactusfestival

Wint Joachim Liebens na het jaar waarin hij debuteerde met ‘Dawn of the Freak’ ook de MIA’s voor Alternative, Groep en Doorbraak? Wel, dan hebt u daar ook iets aan. ‘De band, het publiek: iederéén is The Haunted Youth.’

In 2018 was Coely de eerste winnaar in wat toen nog Urban heette, nu kan ze opnieuw de MIA pakken in de categorie Hiphop/Rap. In de tussentijd werd ze moeder en ging ze in therapie. ‘Nu heb ik pas écht ballen aan mijn lijf.’