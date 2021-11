De Kommeniste en vrienden live in De Roma

Op 10 november spelen De Kommeniste samen met bewonderaars en andere jonge goden ‘1000 Titels’ en ‘The best of the rest’ live in de Roma. Eerder dit jaar brachten De Kommeniste hun legendarische album ‘1000 Titels’ uit 1980 opnieuw uit.

Die avond is er ook de wereldpremière van de cd ‘De Kommeniste Live in Leuven’, een unieke selectie met nummers van het optreden dat in 1979 werd uitgezonden door de toen pas opgerichte Radio Scorpio. De tapes van dit optreden werden pas recent ontdekt. Met je toegangsticket krijg je dit collector’s item er gratis als cadeau bij ...

Programma:

THE MOONLOVERS ORCHESTRA met gasten:

MARCEL VANTHILT - GUY MORTIER

LUDO MARIMAN & LUC VAN DE POEL (The Kids)

PAUL DE BORGER (Dr. Dada - Kitchen of Insanity)

GERRY VERGULT & BOOTSIE BUTSENZELLER (Zool & Butsenzeller)

KLOOT PERWEZ - WOUTER BERLAEN - JAN BELLEMANS

Introducing: DORA BRAMS (Mugger Hugger) & KATHY VANHOUT (Imaginary Sister)

GROTE MARK & CRAZY SEAN (De Kommeniste)

NIELS VERHEEST, JAN BLIECK, DIETER DE MITS & GINO CAMPENAERTS (The Moonlovers)

DJ’s PROFESSOR CAT & JIMMY DEWIT (Belpop Bonnanza)