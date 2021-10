De kroning van Freddie Konings: ‘Ik wil in het Sportpaleis staan’

Freddie Konings: met zo’n naam zal niemand raar opkijken als men zich op een blauwe maandag tot cafékampioen toppenbiljart kroont, en – zo kennen we onze Freddie! – vervolgens niet één maar twee tournées générales geeft.

Maar zo raakt men niet in Humo, natuurlijk – wél als men, Freddie Konings zijnde, de Ancienne Belgique in Brussel uitverkoopt met een hiphopshow om duimen en vingers bij af te likken. Nu vrijdag, waarde bros en bitches, zal Freddie het podium betreden van de zaal waar hij nooit eerder is geweest.

FREDDIE KONINGS (24) «Hoeveel man past er in die AB, weet jij dat misschien?»

HUMO Tweeduizend.

KONINGS «Oef, amai! Brussel is dan ook nog eens mijn stad niet, dat maakt het allemaal nog angstaanjagender. Maar het komt wel goed, bro. Ik ben in elk geval niet van plan om iets anders te doen dan anders. Ik ga nog niks verklappen, maar het wordt echt wel een showtje.»

HUMO Voor wie jou nog niet kent: je hebt tot je zesde in Liberia gewoond – je echte naam is Frederick Ewunkem – en bent dan naar Borgerhout verhuisd. Dat moet een schok geweest zijn.

KONINGS «Valt mee: ik heb me snel weten aan te passen. Ik werd wel gepest op school, omdat ik de enige zwarte was tussen allemaal Marokkanen en Belgen. Dat dóét iets met je, al ben ik nu blij dat ik het heb meegemaakt: het heeft een betere, meer begripvolle persoon van me gemaakt. Niet dat ik zal ontkennen dat ik een tijdlang op het foute pad ben geweest.»

HUMO In ‘Soldier’ rap je zelfs dat je in ‘de Begijnenstraat’ hebt gezeten, de Antwerpse gevangenis. Meen je dat?

KONINGS «Anders zou ik het niet rappen. Da’s het mooie aan muziek, dat je er eerlijk in kunt zijn.»

HUMO Wat had je op je kerfstok?

KONINGS «Luister naar mijn teksten, dan kom je het vanzelf te weten.»

HUMO In de clip zien we je drugs verhandelen.

KONINGS «Voilà, dat bedoel ik. Maar mijn leven is in de positieve zin veranderd: ik hoef geen stommiteiten meer uit te halen om aan mijn centen te komen. Ik woon nog bij mijn moeder, en zij gelooft dat soms niet helemaal. Als ik een hele dag niet thuiskom, denkt ze al meteen dat ik weer met andere dingen bezig ben. Vroeger kwam er geregeld politie bij ons langs, snap je? Maar hoeft zich geen zorgen te maken: ik ben niet meer wie ik was.»

HUMO Droom eens weg: waar hoop je over vijf jaar te staan?

KONINGS (zonder nadenken) «In het Sportpaleis.»

HUMO Toe maar.

KONINGS «Ik vóél dat ik het mogelijk kan maken. Gewoon je kansen nemen, bro. Gewoon je kansen nemen.»

Freddie Konings staat op 22 oktober in Ancienne Belgique en op 30 oktober in Trix.

