De macht van de protestsong: ‘Radicaal de waarheid vertellen’

Canvas zendt elke vrijdag een aflevering van ‘This Is Pop’ uit, de Netflix-docureeks over mijlpalen in de muziekgeschiedenis. Deze week staan protestsongs centraal. Chuck D van Public Enemy praat over ‘Fight The Power’, Arlo Guthrie over ‘This Land Is Your Land’ van zijn vader Woody en de Ierse bard Hozier over zijn wereldhit ‘Take Me to Church’.

– De aflevering heet ‘What Can a Song Do?’. Zeg eens?

ANDREW HOZIER-BYRNE «Je kunt er een boodschap mee verspreiden en machthebbers eraan herinneren waar de échte macht ligt: bij de mensen.»

– Wiens protestliederen hebben jou beïnvloed?

HOZIER-BYRNE «Ik noem in mijn nummer ‘Nina Cried Power’ de activistische artiesten die mij voorgingen, van Nina Simone en Bob Dylan over Joni Mitchell en Curtis Mayfield tot John Lennon. In deze tijden van fake news en complottheorieën is het al een radicale daad om in een lied de waarheid te vertellen.»

– Waarover gaat jouw ‘Take Me to Church’, de laatste song in de documentaire?

HOZIER-BYRNE «Over homofobie en hoe de Kerk dat in stand houdt door homoseksualiteit als zondig te bestempelen. De videoclip is gebaseerd op nieuwsberichten over extreemrechtse groepen die lgbtq+-jongeren aanvallen. Tien jaar later zijn die song en de video niet minder relevant geworden, jammer genoeg.»

– Staan er ook protestliederen op jouw komende nieuwe plaat ‘Unreal Unearth’?

HOZIER-BYRNE «Slechts indirect. Ik liet me voornamelijk inspireren door de negen kringen van de hel die Dante omschreef in zijn ‘Inferno’.»

‘This Is Pop’

Canvas, vrijdag 18 augustus, 20.10

‘Unreal Unearth’ van Hozier verschijnt op 18/8 bij Rubyworks.

