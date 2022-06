Ik moet me serieus reppen om nog binnen te raken in KluB C. Alle andere mensen die binnen willen zullen wellicht wél buienradar gebruiken.

De eerste twee nummers zijn een bizarre ervaring: je staat met veel mensen opeengepakt, als je achterom kijkt zie je dat nog gegadigden proberen binnen te geraken, anderen willen - omdat ze het binnen benauwd krijgen - naar buiten en dat lukt niet goed. En daarna gaan de hekken dicht… en hoor ik de onlangs overleden Julee Cruise zingen. De muziek zeurt plots niet meer door, én is helemaal aanwezig.

Frontman Greg Gonzalez werd ooit de mannelijke Lana Del Rey genoemd en reageerde met ‘Een compliment’. ‘Nothing’s Gonna Hurt You Baby’ klapt open en ik heb niks meer te klagen en veel om bij weg te dromen. Het kleurenpalet in KluB C is dat van zwart, grijs en hier en daar een streepje wit. De gitaar van Greg Gonzalez is gemarineerd in reverb. De twee andere muzikanten weten heel goed wanneer ze niet mogen spelen.

Als achter Gonzales’ herfstkop een zonsondergang in zwartwit met een witte spot erop verschijnt, denk ik: dit is misschien wat overdreven. Maar ik hoor ook Mazzy Star, The xx, Cowboy Junkies, Cocteau Twins en Chris Isaak. Van deze fluwelen band zijn ‘Heavenly’ en ‘Apocalypse’ vandaag de songs die me te pakken hebben. Ook goed: het streepje Françoise Hardy als outro. Buiten regent het.

