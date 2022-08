Ding-dong! De persoon verantwoordelijk voor de inplanning van Tom Misch op het hoofdpodium wordt gevraagd aan de balie, alwaar hem of haar een hartig woordje en een te duchten waarschuwing wacht. Het was of dat, of Tom Misch had aan het kortste strootje getrokken om ’s namiddags op de laatste dag, onder een meer dan gulle zon - als roodharige nota bene - aan te moeten treden. En als je dan ook nog eens geneigd bent funky loungemuziek te brengen, dan weet je natuurlijk dat het moeilijk wordt.

Want de Main Stage - nu ja, ik - had op dat moment net iemand nodig die bereid was eventuele toehoorders bij het nekvel te grabbelen om ze iets toe te briesen als ‘Het is híér te doen, gespuis.’ Maar voor briesen is Tom Misch nu eenmaal te beleefd. Let op, de man is een bescheiden gitaarheld. Mogelijk zelfs een natuurtalent. Hij heeft muziek uit bij het iconische Blue Note. Dan móét je wel iets kunnen. Maar zelfs als virtuoos is Misch liever Jamie Woon dan Jimi, en zijn muziek is bijgevolg geschikter voor privésauna’s en kleine onafhankelijke meubelwinkels waar ze alleen in bamboe en mangohout doen, dan voor hoofdpodia. Op een gegeven moment dacht ik zelfs even: Michael Bublé op gitaardeuntjes voor gevorderden. En probeer daarna nog maar eens aan iets anders te denken natuurlijk.

Sprak de pornoregisseur tegen de fluffer: ‘Geef die man een tent, en snel!’