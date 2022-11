De nieuwe single van Metallica: ‘Ideeën uit Grote Boek der Metalclichés, gladder dan glad afgewerkt’

De metalfans zijn Metallica misschien al lang moe, maar de Metallica-fans zijn stilaan met méér. ‘Lux Æterna’ zal er bij hen als zoete koek ingaan. Knap dat Metallica na vier studioplaten in de jaren 80, drie in de jaren 90, twee in de jaren 2000 en amper één in de jaren 2010 in volstrekte stilte een nieuwe heeft gemaakt, en met James Hetfield gaat het sinds een nieuw verblijf in een ontwenningskliniek en zijn scheiding hoorbaar beter, maar muzikaal wordt hier niet één grenspost verplaatst - tenzij misschien naar áchteren.

‘Lux Æterna’ had op ‘Hardwired... to Self-Destruct’ (2016) kunnen staan. Of op ‘Death Magnetic’ (2008). Maar zeker niet op één van hun classics, en een nieuwe classic lijkt deze Metallica ex machina dus ook niet aan te kondigen - zeker weten zullen we het op 23 april 2023, wanneer ‘72 Seasons’ verschijnt, het elfde opus van de San Franciscanen. Een handvol ideeën wordt uit het Grote Boek der Metalclichés gehaald, vaardig in de juiste volgorde gezet, gladder dan glad afgewerkt - en klaar is alweer een goeie reden om te touren. Wat Metallica volgend jaar ook zal doen. Op 27 en 29 april spelen ze in Amsterdam, op 17 en 19 mei in Parijs (de tweede avond telkens met een andere opwarmer en setlist dan de tweede). Van een Belgisch tweeluik nog geen spoor. Schuer?

Luister ook naar onze playlist:

Schrijf je in op onze wekelijkse muzieknieuwsbrief: