De nieuwe van Big Red Machine klinkt zelfs op z’n slechtste momenten nog gezellig

Big Red Machine klinkt voor het eerst in z’n tienjarige bestaan als méér dan een vrijblijvend hobbyproject van Justin Vernon (Bon Iver) en Aaron Dessner (The National). Het duo ruilt de jamsessies van het debuut in voor voldragen songs, with a little help from their friends. Prijsbeest ‘Phoenix’ heeft Robin Pecknold van Fleet Foxes in de strofes, Justin Vernon in de refreinen en Aaron Dessner in een verrassend vrolijke bui achter de piano. Taylor Swift levert met ‘Renegade’ een mooie popsingle af, kleine vis Anaïs Mitchell schittert in de ballade ‘Latter Days’, en in ‘Hutch’ bezingen Sharon Van Etten en Lisa Hannigan de tragisch overleden Scott Hutchison, frontman van Frightened Rabbit. Aaron Dessners achilleshiel als producer speelt ook hier op, want sommige songs verzanden in geneuzel: Ben Howard verveelt in ‘June’s a River’ en Vernon waagt zich in ‘Easy to Sabotage’ aan – slik! – mumble rap. Maar zelfs op z’n slechtst klinkt deze plaat gezellig. Herfstmuziek: ideaal voor deze kwakkelzomer.

