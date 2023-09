De nieuwe videoclip van Rammstein-zanger Till Lindemann begint... in zijn darmen

Even knipperen met de ogen, en dan nog eens kijken naar die melange van sap en wriemelende roze massa: begint de nieuwe videoclip van Rammstein-zanger Till Lindemann nu echt in ‘s mans darmkanaal? Jazeker. En als u dacht dat een endoscopie het ergste is dat de man voor u in petto heeft, kijk dan vooral niet verder.

Lindemann liet voor ‘Zunge’ - een solosingle, voor alle duidelijkheid - ook zijn mond dichtnaaien en een tijger zijn bebloed gezicht likken. Geen tijger van papier of pixels, maar van vlees en bloed, of toch als we de disclaimer in het begin van de clip mogen geloven.

Lindemann was een hele zomer lang niet uit het nieuws weg te slaan nadat meerdere vrouwen hem hadden beschuldigd van aanranding en verkrachting. Er volgde een strafrechtelijk onderzoek tegen de zanger, dat een kleine twee weken geleden werd stopgezet wegens te weinig bewijzen. Maar de dichtgenaaide mond in de clip van ‘Zunge’ is geen reactie daarop, of toch niet bewust: volgens de credits werd de video al in april 2021 geschoten. In diezelfde credits staat dat de opnames gebeurden in Rusland, bij het Russisch Staatscircus, maar dus nog voor het conflict in Oekraïne.

Maar als u vreesde dat Lindemann en Rammstein softies zouden worden omdat de zanger zijn schuimende megapenis deze zomer even in de tourbus liet: u mag bij dezen op uw twee oren slapen.

Luister ook naar onze playlist:

Schrijf je in op onze wekelijkse muzieknieuwsbrief: