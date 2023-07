De nobby: drugdealer, schandknaap, vanget of knuffeldekentje

Ik had al vaak nobbies gezien, maar ik was nog nooit aan eentje voorgesteld die ook echt Nobby héétte. Dat gebeurde pas toen Roger Daltrey van The Who me de naam van zijn vriend, rechterhand, vertrouwensman en manusje-van-alles noemde. Want dát is een nobby. Die koosnaam is zalven en strelen tegelijk: ‘knob’, met een silent k, is een slangterm voor ‘eikel’. Maar een nobby is een eikel die je erg waardeert. Vaak geeft de superster zijn pilootvisje een dubbele naam, die van Roger Daltrey werd Nobby the Fibreglass Kid genoemd, ik ben vergeten te vragen waarom.

De nobby van dienst is ook luisterend oor. Frank Sinatra, voor wie één minuut alleen zijn ondraaglijk was en die na een show vaak tot ’s ochtends vroeg opbleef, versleet een lange rij nobbies. De laatste, Tony Oppedisano, merkte nog eerder dan Sinatra’s vrouw Barbara de eerste tekenen van alzheimer bij Ol’ Blue Eyes.

Keith Richards’ nobbies waren lang drugdealers. In de entourage van Little Richard zag ik schandknapen. Maar een nobby is geen homie, geen posse, geen yes-man. Meer een kruising tussen een nanny en een ingebeelde vriend.

Soms vormen álle leden van de entourage samen een vangnet en knuffeldekentje. Op het keyboard van Brian Wilson plakt het opschrift: ‘Brian – you have the entire crew’s support! You’re makin’ the fans happy! Have a great show – you’re the man!’ Op de verjaardag van Paul McCartney stonden álle crewleden tijdens zijn concert in de frontstage met pancartes waarop hartjes en verjaardagswensen stonden.

Het is aandoenlijk om een nobby in actie te zien. Die van Alice Cooper bleef zelfs tijdens ons interview naast Alice op bed liggen. Normaal stuur ik de entourage weg (een interview is altijd nepper als de ster een publiek heeft, ook al is het maar één mouwveger), maar de nobby van Alice was zo’n pathetische figuur dat hij me fascineerde. Hij leek ook te fungeren als Alice’ geheugen, vulde vaak ongevraagd diens antwoorden aan en bleek over een archief te beschikken waar Alice terechtkon als hij zich weer eens een lost weekend niet meer herinnerde.

