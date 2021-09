De plaat ‘210 Nature Sounds’ is zo spectaculair als het klinkt

Elke week diept Mauro één plaat uit zijn uitgebreide verzameling op. Deze week: ‘210 Nature Sounds’ (2011) van Pro Sound Effects Library.

Ik vind ambient best een interessant genre. Een aantrekkelijk en ontspannend geluid dat ons ten goede zou moeten beïnvloeden, gecomponeerd door artiesten met smaak voor minimalistische melodieën. Klinkt zo op het eerste gezicht best wel aanbevelenswaardig, moet ik zeggen. Ware het niet dat ik doorgaans net onrustig word van ambient. Onlangs ‘Ambient 2’ van de geniale Brian Eno nog eens opgezet, maar al snel vergat ik dat het nog een tijdje bleef doorspelen. Zoals bedoeld, neem ik aan? En was die plotse aanhoudende jeuk aan mijn nek – wat zelden voorvalt – onbewust wel een gevolg van deze eerder passieve muziek? Wie zal het zeggen? Het genre lijkt me vooral interessant als idee. Niemand kan trouwens op tegen de klassieke ambient van Moeder Natuur: altijd onvoorspelbaar, roekeloos geïmproviseerd, gemasterd in de zuiverste surround sound en met alle mogelijke timbres in haar orkest.

Het label Pro Sound Effects Library (‘Tell Any Story with World-Class Sound’) maakt über-ambient. Mijn tip is ‘210 Nature Sounds: 20 Hours of Relaxing Natural Ambiences for Meditation and Sleep’. Met tijdloze hits als ‘Wading in the Ocean at Low Tide’, ‘Seagulls after Nightfall’ en het epische ‘Storm Approaching a Marsh (With Frogs and Crickets)’. Het lijkt me een geweldige job om te toeren met de Pro Sound Effects-crew om uiteindelijk met nieuwe ambient tracks als ‘Carol of Goat Bells’ of ‘Underwater Air Bubbles Riding to the Surface of the Ocean’ naar buiten te komen. En geloof me, het is allemaal zo spectaculair als het klinkt.

