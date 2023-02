De ravage in Anna B Savage: ‘Ik heb me genoeg geschaamd voor mijn plezier’

Voelt u dat ook? Het is de eeuwig aanhoudende wind van over het Kanaal, en deze keer komt ons de kwetsbare alt van Anna B Savage aangewaaid. Haar muziek past bij haar familienaam: onbevreesd, een tikje donker, op de juiste momenten onstuimig. Haar eerste Europese tournee was in het voorprogramma van Father John Misty, vorige zomer speelde ze een gesmaakte set in het Rivierenhof op het Whisper-festival en de lente brengt haar naar de Botanique. Gaat mee in de handbagage: haar tweede plaat ‘in|FLUX’, waarop ze vertelt hoe ze heeft leren omgaan met liefde en verlies.

HUMO Wat ik me afvraag als iemand zijn hartenpijn op muziek heeft gezet: hoe is het om het daar telkens weer over te moeten hebben in interviews?

ANNA B SAVAGE «Veel journalisten horen van alles in mijn muziek wat ik zelf niet hoor, en ik krijg dan telkens het gevoel dat ik er zelf niet goed over heb nagedacht. Een interview is eigenlijk een therapeutische sessie bij iemand die er niet voor heeft gestudeerd.»

HUMO Jij kunt het weten, want je bent al een tijdje in therapie.

SAVAGE «Dankzij mijn ex-vriend. Toen we uit elkaar waren, hebben we samen een kortfilm over mijn ontmaagding gemaakt. Hij volgde toen zelf al therapie en had zich duidelijk kunnen ontwikkelen als mens. Dat wilde ik ook. Alleen is therapie geen opwaartse lijn. Soms voelde ik me achteruitgaan en dacht ik: o, nee! De belangrijkste les was toch dat ik vriendelijker voor mezelf moest zijn.

»Door de sociale media zie je alles in zwart en wit, maar mensen zijn vooral grijs. Daarom hoop ik vooral dat je naar de plaat in zijn geheel luistert: dat zijn weer 45 minuten die je niet aan sociale media hebt verprutst.»

HUMO In ‘Pavlov’s Dog’ klink je positief over de seks met je ex.

SAVAGE «De crux van dat nummer is niet dat het goede seks of een goede relatie was, maar dat we op een bepaald moment beslist hebben om niet meer samen te zijn. Dat was een heel rijp besluit: hij had zijn leven en ik het mijne, en die levens waren niet te verzoenen. In films, tv-series en liedjes is er altijd wel iemand die inbindt. Vaak geeft de vrouw dan in naam van de liefde haar dromen op. Ik vond het belangrijk om te kunnen zeggen: het was leuk, maar nu is het voorbij en niemand moet iets inleveren.»

HUMO Op de titeltrack van ‘in|FLUX’ zing je: ‘I want to be alone / I’m happy on my own / believe me’. Een herkenbaar sentiment voor vrijgezellen.

SAVAGE «Ik heb nu een heel fijne relatie, maar ook als single was ik gelukkig, hoor. Mijn nieuwe lief óók, trouwens. Ik deed wat ik wilde, maar mensen verdroegen dat slecht. Ze zeiden me constant: ‘Je zult wel iemand vinden.’ Maar als je met vrienden op weekend gaat, zijn de dubbele bedden voor de koppels, de singles kunnen op de sofa slapen. Fuck off! Het is niet omdat ik geen partner heb, dat ik geen bed verdien.»

HUMO Je vorige plaat kon je kopen in een pakket met een vibrator. Waarom?

SAVAGE «In ‘Chelsea Hotel #3’, een nummer op die plaat, zing ik dat ik me genoeg heb geschaamd voor mijn eigen plezier, en dat paste daar wel bij. Ik werkte ervoor samen met een seksshop die ik op Instagram had gevonden. Ze gaven me kortingscodes die ik op mijn sociale media kon gebruiken, ik was zowat hun resident seksspeeltjesenthousiasteling.»

‘in|FLUX’ verschijnt op 17/2 bij City Slang/Konkurrent.

Anna B Savage speelt op 6/5 op Les Nuits Botanique.

