De Schuer trekt een blik verse namen open voor Rock Werchter: Machine Gun Kelly, The Black Keys en meer

De organisatie van Rock Werchter blijft dezer dagen maar strooien met mooie namen voor de editie van volgend jaar. Nadat eerder deze week Red Hot Chili Peppers en Editors hun komst naar het festival bekendmaakten, worden er vandaag in één klap nog eens 24 acts aan de affiche toegevoegd.

Op donderdag 29 juni betreden Aurora, Nathaniel Rateliff & The Night Sweats en The 1975 de heilige festivalgrond van Werchter. Ook Sam Fender gaat in 2023 voor een herkansing, nadat hij vorig jaar op de valreep moest afzeggen door ontstoken amandelen.

Voor vrijdag 30 juni staan Cavetown, The HU, slowthai, The Interrupters, Wardruna, Tamino en de onvolprezen The Black Keys op het programma. Op zaterdag 1 juli schuiven Adekunle Gold, Dean Lewis, Xavier Rudd en Paolo Nutini aan. Diezelfde dag treden er nog twee kleppers op: de iconische IJslandse band Sigur Rós zakt nog eens af naar onze contreien, en voor het eerst zal ook poppunk-sensatie Machine Gun Kelly op een Belgisch festivalpodium prijken.

Tot slot wordt ook de line-up van zondag 2 juli aangevuld, met Lovejoy, Pip Millett, Amenra, Puscifer, Gabriels, Jacob Collier en The Lumineers.

Voor wie het de voorbije weken was vergeten te noteren, sommen we graag nog even op welke toppers er daarnaast ook op Rock Werchter 2023 te zien zijn: Stromae, Editors, Red Hot Chili Peppers, Fred again.., Oscar and The Wolf, Muse, Arctic Monkeys en Queens of the Stone Age. Alstublieft.

