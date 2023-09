De songs op ‘Rumours Live’ zijn onweerstaanbaar: foutloos gebracht, iets rauwer dan in de studio, maar met een charisma dat zelfs wanneer er gezwegen wordt uit de boxen spat

Ik denk dat platenfirma’s redeneren: laten we snel de archieven verzilveren en alles, maar dan ook álles uitbrengen en recycleren, voor met onze legendarische artiesten ook hun publiek sterft. En dan is de grootste troef natuurlijk de liveversie van een plaat waarvan sinds 1977 al 40 miljoen exemplaren verkocht zijn. Dat gezegd zijnde: de songs van ‘Rumours’ zijn ook op het nieuwe ‘Rumours Live’ onweerstaanbaar. Foutloos gebracht, iets rauwer dan in de studio, maar met een charisma dat zelfs wanneer er gezwegen wordt uit de boxen spat. Als je je ogen sluit of de plaat in het donker speelt, is het opeens 29 augustus ’77 en ben je in het Fabulous Forum in Inglewood, Californië.

Niet essentieel, wél waar voor uw geld. En Stevie Nicks staat op deze hoes groter afgebeeld dan op de originele! Ik vermoed dat Warner aandeelhouders deelt met Kleenex.

