De songs op ‘Wildgroei' van Tijs Vanneste zijn allemaal op zijn minst interessant, maar dikwijls ook gewoon schoon, jom

Van alle Galliërs zijn die uit de Kempen de leukste: zeg dat Julius Caesar het gezegd heeft, en als hij het niet gezegd heeft dan hád hij het kunnen zeggen, want het is gewoon waar. Een pront exemplaar van deze wonderlijke mensensoort is Tijs Vanneste: één brok ongepolijst graniet, opgetrokken uit empathie en tatoeages.

Voor de tweede reeks van ‘De kemping’, een aanbevelenswaardig televisieprogramma over een speciale camping in de Kempen, maakte Tijs niet minder dan een soort van conceptplaat. Gelukkig is hij de nieuwe Emerson, Lake and Palmer uit Dessel niet: hij maakte gewoon een liedje met een toepasselijke tekst over elk van de negen werkzoekende jongeren. Negen inzichtelijke biografietjes op muziek, die varieert van potige pop over bezwerende huppelreggae tot bijna kleinkunst met alleen een gitaar.

Allemaal op zijn minst interessant, maar dikwijls ook gewoon schoon, jom.

