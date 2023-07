De strijd om Taylor Swift-tickets is gestreden: ‘Anders was ik wel naar Amsterdam gereden om mee te zingen op de parking’

The great war is uitgevochten: sommige Swifties geraakten na uren zwoegen in de loopgraven van Ticketmaster aan tickets voor een Taylor Swift-ticket in Amsterdam, Parijs of godbetert Gelsenkirchen, anderen bleven met een oververhitte computer en lege handen achter. De Belgische Überswiftie Bauke Van den Bossche gaat in 2024 geen ‘Cruel Summer’ tegemoet, want de studente en organisatrice van de eerste Belgische Taylor Swift-fanparty Mirror-Ball (vroeger Swiftieverse) heeft kaartjes voor TayTay in Amsterdam. Maar een pretje was dat niet.

BAUKE VAN DEN BOSSCHE «Het was pure horror. Er waren 29.000 wachtenden voor ons toen we inlogden. Dit wordt de hel, dachten we, maar na 40 minuten wachten waren we uiteindelijk al binnen. Toen kregen we foutmelding na foutmelding te zien en zakte de moed me alweer in de schoenen. Maar na wat gegoochel met verschillende data en verschillende soorten tickets en véél proberen, kwam ik op de betaalpagina. Zonder aarzelen heb ik betaald, niet eens wetende hoeveel en voor welke dag ik tickets had en of ik zit- of staanplaatsen had geboekt. Ik schreeuwde het uit van blijdschap, terwijl mijn mama en zus riepen: ‘Hoeveel moeten wij betalen?!’ (lacht).»

HUMO En, wordt het enkel een nier- of ook een leverdonatie om Taylor Swift in Amsterdam te zien?

VAN DEN BOSSCHE «We hebben maar 79 euro per ticket betaald - echt niet veel. Onze limiet stond op 200 euro per ticket, maar dat bedrag had al serieus pijn gedaan. Duizend euro neertellen voor een ticket, dat zou ik nooit doen.

»Ik zou ook niet naar de Verenigde Staten vliegen speciaal voor een Taylor Swift-concert, zoals andere Belgische fans al wel hebben gedaan. Al is dat wel het strafste dat ik al heb gehoord.»

HUMO Waarom gaan mensen letterlijk en figuurlijk zo ver voor een ticket?

VAN DEN BOSSCHE «Voor heel wat Europese fans is het al even geleden dat ze Taylor Swift live hebben gezien, want haar laatste Europese tournee dateert al van 2018. Er was ook Werchter Boutique in 2020, maar dat festival werd afgelast door de covidpandemie. Intussen zijn er met haar populaire platen ‘Folklore’ en ‘Midnights’ heel wat fans bijgekomen, en ook die werden steeds wanhopiger om Taylor aan het werk te zien. Voeg daar nog eens de spectaculaire productie van ‘The Eras Tour’ aan toe en je krijgt gekke toestanden.»

HUMO Net als andere fans heb je heel wat stappen moeten doorlopen om zelfs nog maar tickets te kúnnen kopen: om toegang te krijgen tot de voorverkoop, moest je je eerst registreren en geselecteerd worden. Wat vind je van dat systeem?

VAN DEN BOSSCHE «Ik heb er gemengde gevoelens bij. Ik had vrienden en gezinsleden zich laten registreren om mijn kansen te vergroten om geselecteerd te worden voor de voorverkoop, en uiteindelijk kregen van al die mensen enkel de twee niet-Swift-fans een link toegestuurd: mijn papa en de vriend van mijn mama. Ik vraag me af of dat wel eerlijk is, want de kans is heel groot dat veel andere Swifties dus ook naast een voorverkooplink hebben gegrepen. Dat lijkt heel arbitrair.

»Maar anderzijds ging het wel vlotter met die registratie en het beperkt aantal mensen dat een ticket kon kopen: zo werd de kans dat het systeem crashte toch veel kleiner. Tegelijk maakte Ticketmaster de fout om de vereiste code niet vóór de virtuele wachtrij te vragen, maar pas bij het bestelproces. Daardoor zaten er heel veel mensen zonder code in de wachtrij, en draaide alles wéér vierkant, met veel terechte woede tot gevolg. Boos op Ticketmaster wel, op Taylor wordt een echte Swiftie nooit boos! Gelukkig is er binnen de community ook heel veel solidariteit: heeft iemand een ticket over, dan wordt er niet geaarzeld om dat met elkaar te delen.

»Sowieso waren er zonder die voorverkooplink nóg meer Swifties met lege handen achtergebleven, want die extra drempel zorgt ervoor dat mensen die niet hélemaal gemotiveerd zijn zich niet aanmelden.»

HUMO Heel Europa moeten doorkruisen gewoon om je idool aan het werk te zien: is dat eigenlijk wel normaal?

VAN DEN BOSSCHE «Ik denk dat de meeste Swifties zo devoot zijn dat ze daar niet wakker van liggen. Ikzelf zou het niet als een hindernis ervaren, had ik naar Londen moeten vliegen om Taylor Swift aan het werk te zien. Misschien voegt het zelfs nog iets toe aan de hele ervaring.»

HUMO De tickets zijn al duur, maar een retourtje Londen maakt alles nog exclusiever. Mensen met een job kunnen zich het bovendien niet veroorloven om uren in de virtuele wachtrij te staan om een kaartje te scoren. Wordt fan zijn van Taylor Swift zo iets heel elitairs?

VAN DEN BOSSCHE «Dat zou ik niet meteen durven zeggen. Ik ken fans die in de zorgsector werken en familieleden inschakelen om tickets te bestellen. Anderen nemen speciaal een dag verlof.»

HUMO Hoe slecht had je je gevoeld mocht je geen ticket bemachtigd hebben?

VAN DEN BOSSCHE «Dan was ik gewoon naar Amsterdam gereden, om daar op de parking van de Johan Cruijf ArenA te staan en alles van buiten het stadion mee te brullen - maar dan wel met een bloedend hart en tranen op de wangen. Nu heb ik ook geweend, maar dan van blijdschap (lacht).»

HUMO Als je tranen gedroogd zijn, overweeg je dan om in navolging van Mirror-Ball een feestje te organiseren voor de ongelukkigen die ticketloos moeten thuisblijven?

VAN DEN BOSSCHE «Ik denk erover na, maar concrete plannen heb ik nog niet. Stay tuned!»