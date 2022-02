De terugkeer van Luc Janssen: 'De luisteraar moet er ongesteld van worden’

Luc Janssen, los-vaste Willy-medewerker sinds zijn VRT-pensionering drie jaar geleden, rides again: nu woensdag presenteert hij, live on air, de eerste aflevering van ‘Ongesteld’. Een maandelijks programma, zoals de titel al enigszins aangeeft, waarin de Man in het Zwart geheel en al zijn eigen weerbarstige zin doet.

LUC JANSSEN «Tijdens de eerste lockdown heb ik hier thuis mijn platencollectie eens op orde gebracht. Ik trok zoveel leuk vinyl tevoorschijn, dat ik dacht: ’t is eigenlijk doodzonde dat ik het nu terugzet om het er nooit meer uit te halen. Ik moet ze toch een keer laten horen aan mensen die er ofwel warm van worden, ofwel ongesteld?»

HUMO Over hoeveel platen spreken we dan?

JANSSEN «Laat ik het zo zeggen: ze staan in een kamer van 4 bij 4 meter, waarvan alle muren met platen bezet zijn. Ik heb mijn plan bij Willy uit de doeken gedaan, en er een voorwaarde aan gekoppeld: ‘Het moet gebeuren als het donker is.’ – ‘Is goed,’ zeiden ze.»

HUMO Waarom moet het donker zijn?

JANSSEN «Omdat je mensen op een zonnige middag niet moet vervelen met bands als Psychic TV, Il Y A Volkswagens of Henrietta Collins and the Wifebeating Childhaters. Want dat is de strekking van wat ik draai: experimentele muziek, veel industrial ook, van eind jaren 70 tot begin jaren 90.»

HUMO Wie, buiten Luc Janssen, haalt het anno 2022 nog in zijn hoofd om een nummer van Henrietta Collins and the Wifebeating Childhaters in zijn playlist te zetten?

JANSSEN (lacht) «Wist je dat dat eigenlijk Henry Rollins is, onder één van zijn vele pseudoniemen? ‘Men Are Pigs’ heet het nummer, en ik denk dat veel van de grootste Rollins-fans het niet zullen kennen. Voor die mensen – ze bestaan! – is er nu ‘Ongesteld’.»

Ongesteld

Willy, woensdag 23 februari, 21.00