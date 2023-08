De vierde - redelijk goeie - plaat van Royal Blood en de andere muziek die deze week uw aandacht verdient

Er komt elke week meer goeie muziek uit dan er tijd is om die te beluisteren. Voor wie graag recht op zijn doel af gaat, selecteerde Humo’s muziekredactie vijf platen die te degusteren dan wel te negeren zijn.

Royal Blood - ‘Back to the Water Below’ ★★★☆☆

Minderwaardigheidscomplex van het jaar: dat van Royal Blood. Dik drie maanden geleden schoot zanger Mike Kerr plots uit zijn slof, en nog geen klein beetje, toen hij op het Big Weekend-festival van BBC Radio 1 in Dundee, Schotland vond dat het publiek niet enthousiast genoeg had geapplaudisseerd. Er kwam een infantiele woedeaanval en verongelijkt gemeesmuil van: ‘We zullen dan wel voor onszelf in de handen klappen, want wat jullie net lieten horen was zielig’, ‘Hoeveel aanwezigen hier houden eigenlijk van rockmuziek: een stuk of negen?’ en andere klassiekers.

Geestig: de stortvloed aan memes over het voorval. Geestiger: de vaststelling dat na Royal Blood een dj op hetzelfde podium met één song (de macarena dan nog!) de 80.000 aanwezigen naar verluidt wél door het dolle heen kreeg.

Royal Blood making their feelings known about the crowd at BBC Radio 1’s Big Weekend yesterday 😂



pic.twitter.com/Meh6GZnByJ — The Rock Revival (@TheRockRevival_) 29 mei 2023

Er werd daarna een tijd minder van Royal Blood vernomen, maar die rust is nu voorbij: ‘Back to the Water Below’ is hun vierde plaat en - hé! - een redelijk goeie.

‘Tell Me When It’s Too Late’ volgt de bekende blauwdruk het secuurst, en zou op ‘How Did We Get So Dark?’ niet dadelijk uit de toon gevallen zijn. ‘Shiner in the Dark’ klinkt daarna als iets bombastisch van Muse, een band waarmee Royal Blood deze zomer heeft getourd. ‘Pull Me Through’ is een goeie song, maar om de tekst te begrijpen moet je drie jaar taalfilosofie bij wijlen Patricia De Martelaere hebben gevolgd: ‘On a bed made of ‘what have you done?’ / Tone-deaf with a headache for one / Back to the water below / Alone, as I float like a stone’ - olé!

‘There Goes My Cool’ lijkt over het voorval hierboven te gaan, maar lijkt - wie schetst mijn gebroken klompvoet - in opbouw en geluid nog het meest op iets breekbaars (!) van The Beatles (!!).

Twee willekeurige loze weetjes. Eén: dit is de eerste Royal Blood-plaat die volledig door het duo zelf geproducet werd (en niet onvakkundig). Twee: Kerr en drummer Ben Thatcher komen uit Worthing, West Sussex, een stadje waar ooit ook genieën als Oscar Wilde en Harold Pinter woonden en werkten: toeval?

Tien tracks in totaal, van de drukdoenerige single ‘Mountains at Midnight’ tot het slepende ‘Waves’. Op de ‘Deluxe’-uitgave komen daar nog twee tracks bij, waaronder het curieus getitelde ‘Supermodel Avalanches’. ‘Lawines van supermodellen’: is het alweer maandag?

Royal Blood heeft een behoorlijke plaat gemaakt, maar Kerr en Thatcher weten nu al dat de komende maanden een deel van hun publiek bewust níét zal juichen - gewoon om te zien wat hun reactie zal zijn. Win-win! (fvd)

Blind Boys of Alabama - ‘Echoes of the South’ ★★★★☆

Via opener ‘Send It On Down’ - ‘Let it come down / Lord, let the Holy Ghost come on down’ - is iedereen meteen ingezegend. Van Blind Boys of Alabama, die midden jaren 40 (!) al gospel zongen, is ook de tweede generatie stokoud: in ‘The Last Time’ van Levon Helm en Mavis Staples wordt gemijmerd over ‘the last time we’ll ever sing together’. ‘Friendship’ van Pops Staples vult in alle kalmte de kamer. De songs gaan van falset naar bariton en terug, en elke weekdag brengt ons een nieuwe favoriet: het via Stevie Wonder bekend geworden ‘Heaven Help Us All’, ‘Keep on Pushing’ van Curtis Mayfield en The Impressions, en ‘Paul’s Prayer’, dat veel weg heeft van hun cover van Tom Waits’ ‘Way Down in the Hole’, de begintune van seizoen één van het machtige ‘The Wire’. (gvn)

Genesis Owusu - ‘Struggler’ ★★★½☆

Je kon het voelen komen in de lucht, die nacht in 2021 dat Genesis Owusu zijn debuut ‘Smiling With No Teeth’ uitspuwde, recht de eindejaarslijstjes in. Oh lord, die van urgentie barstende, in je nek hijgende beats! Die soms bange, dan weer standvastige bariton, opwellend uit het vocale braakland tussen Damon Albarn en een kwaaie Tyler, the Creator! Al dat goeds kan ook gezegd worden over ‘Struggler’, met dat verschil dat de Ghanese Australiër nog grauwer is gaan klinken en zijn bassen nog dieper in het ondergrondse gaat zoeken.

Naar het voorbeeld van Gregor Samsa, de in een kever veranderde handelsreiziger uit ‘De gedaanteverwisseling’ van Kafka, presenteert Owusu zichzelf en bij uitbreiding de hele mensheid als een kakkerlak. ‘Stamp me down, but a roach keeps roaching’, gromt hij in de sublieme opener ‘Leaving the Light’. In ‘Tied Up!’ bevat hij met sardonische humor de aardkloot waarvan ook u het gras maait: ‘It’s Sodom and Gomorrah / Vogue, strike a pose’. De compacte, soms punky grooves en verwrongen slowjams zullen fans van Young Fathers en Yves Tumor doen jubelen, maar het constante, hoogtevrees opwekkende niveau van ‘Smiling’ houdt Owusu deze keer geen drie kwartier vol. (jvl)

Jeff Rosenstock - ‘HELLMODE’ ★★★½☆

De New Yorkse punker Jeff Rosenstock mag zich stilaan een cultartiest noemen, al houdt hij het op zijn website zelf op ‘profressionele (sic) artiest en persoon.’ Luister naar ‘WILL U STILL U’, de vlammende opener van zijn vijfde soloplaat ‘HELLMODE’, en u begrijpt meteen de aantrek: het lied bestaat uit een aaneenschakeling van meebrulrefreinen, die - hoe is het mogelijk? - almaar sneller en luider gespeeld worden. Zelftwijfel is Jeffs muze: ‘Will you still love me after I fucked up?’ En zo gaat dat dus 11 songs lang, met het 8 minuten durende ‘3 SUMMERS’ als climax - de slagzin: ‘Stay young until you die’.

‘HELLMODE’ is misschien wel zijn toegankelijkste plaat tot dusver, en daar heeft Rosenstock een verklaring voor: ‘Je kunt tegenwoordig een aanstekelijke punksong schrijven zonder dat het voelt alsof je je ziel verkoopt.’ Goed zo. (jmi)

Helmut Lotti - ‘Hellmut Lotti Goes Metal’ ★★★½☆

Wat valt er nog te zeggen over Hellmut Lotti Goes Metal (een uit zijn oevers getreden braderieact, maar een goeie) dat u niet allang weet? Dat dat fameuze Graspop-optreden nu integraal op plaat is gestanst, van de Dio-cover ‘Holy Diver’ tot een jolig ‘I Was Made for Lovin’ You’ van KISS. En dat Lotti zijn Graspop-truc dit najaar nog vaak opnieuw mag opvoeren: in de hel wordt het ijzer vanzelfsprekend het heetst gesmeed. Op donderdag 28 september treedt hij ook op voor ongeveer tweehonderd luisteraars van radiozender Willy, waar het Hellmut-verhaal eerst vorm kreeg.

Dertien covers (de interessantste: Elvis’ ‘That’s Alright’ op de riff van ‘Ace of Spades’) en tweemaal de Lotti-song ‘The Darkness’: één keer live, één keer in een studioversie. Aan het tijdloze kaliber van de covers heeft Lotti weinig verdienste, maar wie dit gemakkelijk scoren noemt, moet op zoek naar een leven. Dat hij zijn stem, met of zonder Voice Pearls, in al de juiste bochten weet te wringen, blijft indrukwekkend. En het verhaal erachter is nog het allermooist. In het booklet van ‘Hellmut Lotti Goes Metal’ schrijft Hel’ dit: ‘Op mijn 13de hoorde mijn vader me op een dag meegillen met ‘Run to the Hiiills’. Hij sprak toen de magische woorden ‘Wow, jij kan echt zingen!’ uit. It meant the world to me. Dus toen Willy me een paar maanden geleden vroeg om ‘Run to the Hills’ te zingen, richtte ik mijn blik naar de hemel: ‘Bedankt, papa!’' (fvd)

