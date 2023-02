De zielroerende soulschreeuw van Young Fathers: ‘Nu beuken we de deur helemaal open’

Young Fathers is nog altijd zo Schots en scheef als toen de band in 2014 debuteerde met het bejubelde ‘Dead’. Vijf jaar geleden bewandelde ‘Cocoa Sugar’ het pad naar de pop, maar opvolger ‘Heavy Heavy’ draait weer lekker linksaf: dezelfde tribale drums en gospelkoortjes, maar dan ingekookt tot een dik halfuur waar je je lepel in rechtop kunt zetten.

Van de drie leden geeft alleen Graham Hastings verstek voor dit Zoom-gesprek. Kayus Bankole, de man met de zielroerende soulschreeuw, zit in de auto en de rijzige Alloysious Massaquoi staat groenten te snijden voor het avondmaal: ‘Staying healthy, man.’ Terecht, want over enkele weken staat de tourbus klaar voor 17 shows in een goeie maand tijd, waaronder eentje in Trix.

HUMO Hoe blikken jullie terug op het succes van ‘Cocoa Sugar’?

KAYUS BANKOLE «We blijven niet graag hangen bij ons oudere werk. Daar is onze aandachtsspanne te kort voor, en je wilt toch vooral laten zien hoe je gegroeid bent, hè.»

ALLOYSIOUS MASSAQUOI «Veel mensen hebben ons door ‘Cocoa Sugar’ leren kennen, en da’s fijn. Maar als die plaat een voet tussen de deur was, beuken we die deur nu helemaal open. We hebben gezocht naar… (twijfelt) Ik wilde ‘opwinding’ zeggen, maar dat woord wordt te vaak gebruikt. Laat ik zeggen: iets dat verfrissend voor de ziel was.

»Voor het eerst hadden we veel meer materiaal dan op de plaat is beland: van de veertig nummers zijn er tien overgebleven.»

HUMO Hoe kies je dan de winnaars?

BANKOLE «‘Heavy Heavy’ moest over gemeenschap gaan, was al snel de consensus. Het was alweer een poos geleden dat we met Young Fathers waren samengekomen, en tijdens de opnames dacht ik de hele tijd: shit, we zijn weer bij elkaar! Wat hou ik van deze saamhorigheid! Twintig jaar in dezelfde band zitten, het is een zeldzaamheid.»

MASSAQUOI «We durven kwetsbaar en eerlijk tegen elkaar te zijn. Zo geven we onze onderlinge verschillen niet alleen de ruimte, we vieren ze zelfs, zonder remmingen. De samenleving, die almaar meer verdeeld raakt, heeft die menselijkheid nódig.

»In onze muziek proberen we die benadering vorm te geven met bijvoorbeeld samenzang. Al die stemmen op elkaar maken het resultaat sterker.»

BANKOLE «Het is ook een heavy plaat geworden, zoals de naam al zegt. We zijn voluit voor maximalisme gegaan: lagen op elkaar en daar nog eens lagen bovenop. Net daardoor heeft, gek genoeg, elk element apart meer waarde. Als je eender wat zou veranderen, zouden de songs compleet anders klinken.»

MASSAQUOI «Elke song moest op een voetstuk kunnen staan zonder de plaat aan stootkracht te laten inboeten. Op het einde moest de luisteraar meer van hetzelfde willen. Ook daarom blijven bijna alle songs onder de drie minuten. Eigenlijk wilden we de plaat nóg korter, maar zodra de balans helemaal goed zat, klopte het om tien tracks te hebben.»

HUMO Jullie debuut-ep ‘Tape One’ werd onlangs tien jaar oud, maar jullie kennen elkaar dus al langer. De eerste foto op jullie Instagram-account dateert van 2002: drie piepjonge kereltjes voor een bakstenen muur. Wat zegt dat beeld jullie vandaag?

MASSAQUOI «Ik herinner me hoe we daar aan de bushalte stonden te babbelen over hoe onze videoclip eruit zou zien. We hadden onze eerste songs al opgenomen met een karaokemachine: één of twee takes en klaar. Zoals je ziet, is de rest geschiedenis (lacht).»

BANKOLE «Wij stonden bij onze vrienden bekend als ‘de jongens die alles anders doen’. Wij gingen naar een rapbattle met afgewerkte songs op onze cassetterecorder, inclusief dansjes. Achteraf gezien: veel van wat we vandaag doen is terug te brengen naar die ene druk op de knop.

»We wilden dat ook ‘Heavy Heavy’ van die spontane attitude doordrongen was. In onze kleine studio stonden alle instrumenten altijd aan, en iedereen mocht alles vastpakken.»

HUMO Jullie houden er niet van als mensen – en dan vooral journalisten – een genre op jullie proberen te plakken. Laten we het over een andere boeg gooien: hoe zou jullie werk eruitzien als jullie schilders waren geweest?

MASSAQUOI «Als iets van Jean-Michel Basquiat: intens, gemaakt zonder remmingen, door alles los te laten. We hebben ooit muziek gespeeld bij een tentoonstelling van hem – een onvergetelijke ervaring.»

BANKOLE «Genres en labels maken het leven soms eenvoudiger, ik snap dus wel waarom ze bestaan. Eigenlijk zeggen wij nu: het maakt niet uit welk etiket je op ons plakt, we beloven je alsnog te verrassen.»

HUMO Kayus, ik las ergens dat je tussen ‘Cocoa Sugar’ en ‘Heavy Heavy’ naar Afrika bent getrokken.

BANKOLE «Naar Ethiopië en Ghana, onder meer om familie te bezoeken. Die reis heeft me de kans gegeven om, na jaren van constant opnemen en touren, de dingen gewoon eens te laten gebeuren.

»Afrikanen gaan totaal anders met elkaar om dan westerlingen. Mijn oudere oom hield mijn hand vast in de supermarkt, mijn zus at pas als mijn moeder begon met eten... Die kleine gebruiken zijn zo menselijk. Mensen die samenkomen: dat is het beste antidotum voor hoe het vandaag toegaat in de wereld.»

HUMO Vijf jaar geleden stond ik in het publiek tijdens jullie vorige concert in Ancienne Belgique in Brussel: van die avond is me vooral de intensiteit bijgebleven. Welk concert is bij jullie zelf het hardst binnengekomen?

MASSAQUOI «Moeilijke vraag! Ik herinner me optredens die aanvoelden als een overrompeling, maar waarvan de opname me achteraf teleurstelde.

»Weet je, wie wil zien hoe wij zijn, gepassioneerd en rauw, raad ik de versie van ‘Toy’ aan die we bij in 2018 op de BBC bij Jools Holland hebben gespeeld: die video spreekt boekdelen.»

HUMO Hebben de heren daar nog iets aan toe te voegen?

MASSAQUOI «Luister naar onze nieuwe plaat. Blijf open, blijf kwetsbaar en geniet ervan.»

‘Heavy Heavy’ verschijnt op 3/2 bij Ninja Tune.

Young Fathers speelt op 22/2 in Trix, Antwerpen.

