Declan McKenna deed in de Club wat hij graag doet, en dat deed Declan deksels goed

Had Declan McKenna ergens tussen 2008 en 2012 nummers als ‘Brazil’ en ‘British Bombs’ uitgebracht, het had hem wereldhits opgeleverd, waardoor hij nu in het bezit zou zijn van een vliegende Tesla, een krokodil en een robot die zijn bed opmaakt.

Met iets minder woorden: Declan McKenna heeft de tijdsgeest tegen. Hij is geen rapper die jazzklassiekers uit de Blue Note-catalogus recycleert, hij maakt evenmin techno en er is ook geen post-ironische Gene Thomas aan hem verloren gegaan. Ooit de Main Stage headlinen is een utopie, maar de Britse muzikant rangschikt plezier boven succes. Declan deed in de Club wat hij graag doet, en dat deed Declan deksels goed.

Om tot de pompeuze indiepop van ‘Beautiful Faces’, ‘Isombard’ en ‘The Kids Don’t Wanna Come Home’ te komen, heeft hij het beste van Jamie T, Franz Ferdinand, Vampire Weekend en Phoenix opgeboend en de melodieën een tikje schotser en schever gemaakt. ‘Be and Astronaut’ was een klassieker die Belle and Sebastian is vergeten uit te brengen. Declan McKenna is geen uitvinder, wat echter niets over kwaliteit wil zeggen: Fritz van Fritz Kola krijgt óók boze blikken van Coco van Coca Cola, maar hij is er toch maar mooi in geslaagd om een merk neer te zetten.

Declan McKenna had zijn mooiste latexpak aangetrokken – je weet maar nooit dat je toekomstige schoonouders rondlopen in Kiewit – waardoor het een uur lang zwoegen was voor de jonge Brit. ‘It’s freakin’ hot’, zei hij, maar het was ook zweten omdat ‘The Key to Life on Earth’ en ‘My House’ niet het verhoopte enthousiasme losweekten bij de honderden aanwezigen in de degelijk gevulde Club. Te zijner verdediging: Fritz Limo Honingmeloen is ook niet te zuipen, maar ondanks de mindere smaken blijf ik wel gewoon Team Fritz.

Schrijf je in op onze wekelijkse muzieknieuwsbrief: