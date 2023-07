Delphine Lecompte: ‘Sinéad O’Connor deed me beseffen dat een vrouw meer kon zijn dan een krols lustobject’

De frêle taaie strijdvaardige gekwelde Sinéad O’Connor heeft het loodje gelegd, de pijp aan Maarten gegeven.

Ik wil schreeuwen.

De wereld verliest een boegbeeld, een lastpak, een misfit, een dichter, een rebel, een non, een nutcase en een universele moeder.

‘The priests and the friars

They approach me in dread

Because I love you still

Oh, my love and you’re dead

I still will be your shelter

Through rain and through storm

And with you in your cold grave

I cannot sleep warm’

Vandaag lig ik uitgestrekt op het graf van Sinéad O’Connor. Uit eerbied en niet omdat ik een vreselijke onuitstaanbare theatrale aansteller ben. Want dat ben ik niet.

Sinéad brak op verpletterende hartverscheurende broze robuuste wijze door met ‘Nothing Compares 2 U’. Zelfs in de kantine van het zwembad Van Eyck was het te horen. Ik was 12 en een belabberde zwemmer.

Ik vond het prettig dat er eindelijk een vrouw op MTV verscheen die niet aan de heersende schoonheidsnormen voldeed. Eigenlijk voldeed Sinéad wel: haar gelaat was gaaf, puur, smetteloos, troostrijk, onschuldig en perfect symmetrisch. Maar iedereen struikelde over haar kaalgeschoren hoofd. Vooral mannen. Zelfs mijn vader noemde Sinéad een ‘gedrocht’ vanwege die kletskop. Hij smachtte naar de bevallige voluptueuze knorrende weelderige zinnelijke minzame Kim Basinger. Ik ook.

Maar Sinéad was primitief, roekeloos, mythisch, kinderlijk en onbevangen. Net als ik was ze een kronkelend sproeiend gutsend rumoerig spetterend baldadig immoreel kind. Een engelachtige stoere nobele broze verschijning, gekwetst maar niet verslagen. Kwaad en verontwaardigd. Maar ook genereus en altruïstisch.

Tegen de zin van haar platenmaatschappij en de starre nauwe seksistische schoonheidsnormen van de jaren 90 schoor Sinéad haar haar af, want ze wilde niet dansen naar de pijpen van de muziekindustriemogols. Ze wilde niet mooi zijn op een conventionele conservatieve doordeweekse truttige verteerbare manier. Maar vooral: ze wilde niet op haar verschrikkelijke sadistische manipulatieve hatelijke moeder lijken. Dat was de voornaamste reden waarom Sinéad zichzelf kaalschoor.

Sinéad zou nooit volledig herstellen van het geweld, de ranselingen, de ontberingen en de giftigheden die haar moeder haar tijdens haar kindertijd had aangedaan. Al legde ze de schuld voor haar psychiatrische problemen nooit volledig bij haar opvoeding, in een brief aan haar vader (die ze wel graag zag, en die wel zachtaardig voor haar was) schreef ze: ‘Please know that your daughter would have been as nutty as a fuckin’ fruitcake and as crazy as a loon even if she’d had Saint Joseph and the Virgin Mary for parents and grown up in the Little House on the Prairie… So don’t be kicking the walls unless it’s just for fun.’

Wat een verademing om in de jaren 90 een rolmodel als Sinéad te hebben. MTV speelde nog muziekvideo’s af in de jaren 90, commerciële opportunistische holle blikkerende brol. Aerosmith, Guns N’ Roses, Bon Jovi, 2 Unlimited, Paula Abdul, Simply Red, MC Hammer.

En toen was er daar plots die ene sobere schokkende traan van Sinéad.

Extase!

Haar indrukwekkende onbuigzame compromisloze authenticiteit deed me meteen alle zelfgenoegzame witte hitsige pafferige bombastische hufters en hun kronkelende aanhangsels in de vele smakeloze vieze hedonistische hairmetalvideo’s vergeten die op MTV de revue passeerden.

Sinéad deed me beseffen dat een vrouw, zelfs een vrouw in de muziekindustrie, meer kon zijn dan een krols bevallig meegaand lustobject. Emancipatie! Sinéad had de touwtjes in handen.

Nee, dat klopt niet helemaal. Ze was getraumatiseerd, woedend, warrig en zelfdestructief. Maar ze had het bijna altijd bij het rechte eind, bijvoorbeeld toen ze het seksuele misbruik binnen de katholieke kerk aankaartte en de medeplichtige zwijgende protserige klerikalen van het Vaticaan de mantel uitveegde. Ze scheurde in 1992 een foto van paus Johannes Paulus II tijdens ‘Saturday Night Live’.

De oerconservatieve puriteinse fundamentalistische rigide ‘christelijke’ Amerikaanse goegemeente was woedend. Plots was ze Beëlzebub. Absurd en wraakroepend. Haar platen werden verpulverd, vernietigd, gesloopt.

Sinéad plantte een pruik op haar kop en nam eventjes deel aan de verwoesting. Niemand had het door. Ook dat was Sinéad: ze was iedereen een stapje voor en ze was niet te beroerd om te lachen om haar miserie.

Twee weken na het grandioze moedige rauwe pauselijke incident werd ze tijdens een eerbetoon aan Bob Dylan in Madison Square Garden uitgejouwd. De tedere ruige wereldwijze versleten countryzanger Kris Kristofferson nam haar in zijn armen. Als ik de beelden nu opnieuw bekijk, zie ik dat zijn interventie betuttelend, gluiperig, paternalistisch, schrokkerig, ambigu en vooral volstrekt onnodig was. Sinéad had hem helemaal niet nodig. Sinéad stond haar mannetje.

Ze was adembenemend teer en tegelijk was ze duizelingwekkend onoverwinnelijk. Ze stond daar, als piepjonge 28-jarige ‘controversiële’ verguisde popster, zo ontzettend pijnlijk, tenger, klein, kwetsbaar, dapper, fel en krachtig. Frêle, waardig, delicaat, fier, vurig, rechtschapen. Fierce. Een krijger.

Sinéad groeide op in het katholieke gehucht Glenageary. Ik ook! Ik bedoel: ik groeide op in De Panne. Iedereen was er argwanend, racistisch, stug, wrokkig en ostentatief katholiek. Net als zij was ik aanvankelijk verzot op de katholieke liturgie, ik smulde van de wierook en de kaarsen en de fabels en de mirakels en de stoere martelaressen.

Ik keek altijd het meest uit naar de hostie, omdat ik dan even in het middelpunt van de belangstelling stond. Ik stak mijn tong uit, maar de onderpastoor weigerde om het lichaam van Christus op mijn tong te plaatsen, hij nam ruw mijn hand en duwde de hostie erin. Ik siste, hij gaf me een oorveeg.

Nonnen en priesters moesten me niet. Ze moesten jou ook niet, Sinéad. Je werd als kind naar het beruchte Magdalene-internaat gestuurd. Maar je kreeg er wel een gitaar en een punkrockvestje van een Ierse non die reeds vroeg zag hoe getalenteerd je was.

Nog later vergaf je de katholieke kerk (kortstondig) en werd je Mother Bernadette.

Ook ik blijf worstelen met de klerikale protserige bestraffende wereldvreemde misogyne paljassen die de barmhartige gulle genadige onorthodoxe leer van Jezus Christus naar hun hand hebben gezet om zich rijk te spelen en om zich straffeloos te blijven vergrijpen aan imbeciele misdienaars en minderjarige koorknaapjes.

Pas op mijn 10de, toen ik in Gent bij mijn cholerieke wellustige overheersende manipulatieve moeder en mijn sombere mompelende hypochondrische stiefvader ging wonen, kwam ik in aanraking met atheïsten. Afschuwelijke mensen!

Mijn moeder en stiefvader waren het ergst, ze haatten zelfs Augustinus en Het Lam Gods. Onnozelaars. Ik verzette me aanvankelijk hevig tegen hun donkere dorre kille sceptische intellectualistische gesofisticeerde wereldbeeld. Een wereld zonder mystiek, zonder koorts en zonder boetedoening scheen me zondig en troosteloos.

Toen verhuisden mijn moeder en mijn stiefvader naar Brugge. Ik werd naar een streng katholiek instituut gestuurd. Ik moest een stijf donkerblauw knellend kriebelend vernederend uniform dragen. De haat voor het beknottende dorre ascetische vreugdeloze keurslijf van de katholieke kerk keerde terug. De toenmalige bisschop van Brugge was Roger Vangheluwe, een pedofiel roofdier zonder enige wroeging. Zonder schuldinzicht. Het was in Brugge dat ik de muziek van Sinéad herontdekte: de famine, de branie, de poëzie, de tederheid en de reggae. De woede!

Woede over de uitwassen van de katholieke kerk. Maar ook: woede over het patriarchaat, armoede, huiselijk geweld en de lelijke wrede puriteinse onwetende manier waarop HIV-patiënten werden behandeld. Er was in Noord-Ierland veel om woest en woedend over te zijn. Maar Sinéad schreeuwde als een engel. Ik kende schuimbekkende brullende metal-Vikingen en snerende morsige punkers uit Birmingham en omstreken. Maar ik had nog nooit een woedende ziedende priemende tierende felle scherpe engel met weerhaakjes gehoord.

‘You asked for the truth and I told you

Through their own words

They will be exposed

They’ve got a severe case of

The emperor’s new clothes’

Zelfs wanneer Sinéad krijste, klonk ze hemels, helder, zuiver, ontroerend, grandioos, klaterend, oprecht en meeslepend.

Mijn haar begon uit te vallen (alopecia) en ik kon een stoer ultravrouwelijk tenger slim sluw poëtisch kaalhoofdig rolmodel goed gebruiken. Bedankt, Sinéad! Fierce nutter, prachtige zottin, integere krijger, bedankt voor alles.

Bedankt dat je een zalige vloekende tierende delicate wijze verwarde schaamteloze morsige irrationele overlever was. Bedankt dat je nooit een knieval hebt gemaakt voor de platte afgestompte banale drassige mainstream.

Bedankt dat je trouw bleef aan jezelf: dichter, punker, activist, koesterende moeder, verweesd Iers weeskind, orkaan, ravage, goeroe, hopeloos geval, idealist, schelm.

Sinéad wilde geen popster zijn. Ze wilde liedjes schrijven en haar demonen bezweren. Dat lukte niet altijd even goed, dat bezweren van de demonen: ze had geregeld opnames in het gekkenhuis nodig. Ik ook. Sinéad en ik mogen het woord ‘gekkenhuis’ gebruiken, dat is nu eenmaal het recht van psychiatrische patiënten. ‘We alone get to call it the nuthouse – the patients.’

Toen ik gisteravond om halftwaalf de televisie aanzette, hoorde ik haar wrange ambigue gepijnigde liedje ‘Thank You for Hearing Me’. Het was een recente liveversie, Sinéad was ondertussen moslima geworden. Ze was molliger en ouder, maar nog steeds exalterend en bezwerend. Gecompliceerd, nobel, zorgzaam, bezorgdheid opwekkend, gekwetst, kwetsbaar, heroïsch.

Ik wist meteen hoe laat het was toen ik Sinéad zag en ik begon onbedaarlijk te huilen. Ik ben nochtans geen huilebalk. Ze hebben geluk daar in de hemel met jou, dekselse roekeloze moederlijke gekmakende zalige pure snerende heerlijke nutcase.

Vrede zij met jou. Hopelijk ben je nu verenigd met je zoon Shane.

In mijn idee van de hemel is er plaats voor zelfmoordenaars. En ook voor kleptomanen, brandstichters, helers, dronkaards en hoeren. Er is zeker nog plaats voor een Ierse autonome chaotische lieftallige stokebrand en briljante troubadour. Plaats voor jou, Sinéad. Amen en insjallah en halleluja en shalom.

Vergeet alles wat ik schreef en vergeet alles wat je over Sinéad weet: het kussengevecht met Prince, de ‘rare’ interviews, de psychiatrische opnames, de bekeringen, de controverses. En luister naar haar grillige vertwijfelde verrukkelijke originele tegendraadse muziek. Hoor Sinéad O’Connor. Hoor hoe ze zichzelf portretteert in het liedje ‘Red Football’:

I’m not no red football

To be kicked around the garden

No no

I’m a red Christmas-tree ball

And I’m fragile

I’m not no animal

Though I am to you

I’m not no crocodile

Like the one in Dublin zoo

Who lived in a cage

The length and breadth of his body

When a window which people would look through

And throw coins on his back to taunt him

Though he couldn’t move

Even if he wanted to

I’m not no animal in the zoo

I’m not no whipping boy for you

You may not treat me like you do

I’m not no animal in the zoo

My skin is not a football for you

My head is not a football for you

My body’s not a football for you

My womb is not a football for you

My heart is not a football for you

I’m not no animal in the zoo

This animal will jump up and eat you

I’m not no animal in the zoo

And I’ve every intention

Of leaping up and getting you