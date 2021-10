Demi Lovato erg woke: ‘De term ‘alien’ is beledigend tegenover buitenaards leven’

En daarom zullen Aliens ook déze week niet op aarde landen:

Yungblud heeft van zijn oren gemaakt omdat de O2 Academy in Newcastle niet voldeed aan zijn genderneutrale verwachtingen. De 24-jarige zanger wil dat er in de venues waar zijn ‘Life on Mars’-tour passeert geen onderscheid wordt gemaakt tussen mannen- en vrouwentoiletten, maar daar wilden ze in Newcastle blijkbaar niet van weten TTT ‘Get out of the fucking dark ages, Newcastle. What the fuck,’ meldde Yungblud op Twitter, en hij voegde eraan toe: ‘De grootste kick die ik ken, is mensen een concertzaal zien binnenlopen en horen roepen: ‘Ik heb een fucking stem!’’ Hij heeft zo zijn fetisjwoordjes, Yungblud TTT Demi Lovato van haar kant vindt dat woke best nog een beetje breder mag gaan, en vindt de term ‘alien’ beledigend tegenover buitenaards leven. Lovato (die/hen) vindt dat er een negatieve connotatie aan het woord zit, en dat de aliens, excuseer, buitenaardsen dat niet verdienen TTT ‘Als er daarbuiten wezens zouden zijn die ons kwaad willen doen, hadden ze dat allang gedaan. Dan bestonden wij mensen al een hele tijd niet meer,’ aldus Lovato TTT Haar antwoord op de vraag welke term ze zelf gebruikt: ‘E.T.’s’ TTT Wat ik dan weer beledigend vind. Mensen van mijn generatie weten namelijk: er is maar één E.T. TTT Billie Eilish, terug onder de mensen, is een beetje boos op Jimmy Kimmel omdat hij haar in zijn talkshow dom zou hebben doen overkomen. Het betreft een uitzending uit 2019, waar ze hem tijdens een nieuw bezoekje in zijn show fijntjes op wees TTT Op de vraag hoeveel leden van Van Halen ze kon opnoemen, antwoordde ze toen: ‘Wie?’ ‘Ik speelde het spelletje mee,’ aldus Eilish, ‘maar jij liet uitschijnen dat ik het echt niet wist’ TTT Kimmel bood alsnog zijn linker- en rechterwang aan voor een wiedergutmachungsmuilpeer, maar Eilish ging niet op de uitnodiging in TTT Om het hoofdstuk Akkefietjes af te ronden, was er tot slot nog een klein steekspel tussen twee Sirs op leeftijd. Toen Sir Paul McCartney (79) in een interview met The New Yorker nog maar eens gevraagd werd om The Beatles met The Rolling Stones te vergelijken, zei hij: ‘De Stones zijn een bluescoverband. Ons palet was breder’ TTT Sir Mick Jagger (78) antwoordde gevat: ‘Uiteraard bestaat er geen twijfel over welke groep de beste is. Paul is een schatje, en ik ben een politicus. Het grootste verschil tussen de Stones en The Beatles is dat de ene groep heel blij is dat-ie nog altijd stadions laat vollopen, en dat de andere groep niet meer bestaat’’

Goed nieuws voor Coldplay-haters: de groep die vorige week met ‘Music of the Spheres’ zijn negende plaat uitbracht, overweegt ernstig om er na de twaalfde een punt achter te zetten TTT ‘Qua inspiratie zal het er dan wel opzitten,’ aldus frontman Chris Martin, ‘maar met live spelen willen we doorgaan tot we 70 zijn’ TTT Fender heeft Kurt Cobains Jag-Stang opnieuw uitgebracht, één van de lelijkste gitaren aller tijden TTT Het ding was een eerste keer in productie van 1994 tot ’96, werd ontworpen met input van Cobain, en was een kruising tussen een Fender Jaguar en een Fender Mustang. Dat er online amper foto’s van Cobain met een Jag-Stang te vinden zijn, zegt wellicht genoeg TTT Britney Spears overweegt een boek uit te brengen, en riep haar fans via Instagram op om haar aan een titel te helpen. ‘Nevermind’ lijkt me niet slecht