dEUS kondigt twee concerten in de AB aan en verklapt ook de titel van zijn nieuwe plaat

De gODDELIJKE woordspelingen laten we aan de pr-afdeling over, maar verdomd fijn nieuws is het wel: dEUS komt op 14 en 15 maart 2023 naar de Ancienne Belgique mét een nieuwe plaat. Die heeft nog geen releasedatum, wel een titel: ‘How To Replace It’.

Het is plaat nummer acht van de Antwerpse band en de eerste in tien jaar na ‘Following Sea’ in 2012. Niet dat er in dat decennium niets gebeurde: Tom Barman grossierde in grootstadsjazz met TaxiWars en ontwikkelde zich als fotograaf, Mauro Pawlowski gaf de gitaarkabel door aan Bruno De Groote en kreeg die na een tijdje weer terug en de twintigste verjaardag van ‘The Ideal Crash’ werd gevierd met een groots opgezette tournee. Die bracht de groep toen acht keer op rij naar de AB, een unicum voor een Belgische groep. Benieuwd hoeveel keer Barman en de zijnen deze keer naar de Anspachlaan mogen afzakken.

De ticketverkoop voor dEUS in de AB begint op donderdag 10 november om 10u via livenation.be & abconcerts.be. Kaarten kosten 43 euro.