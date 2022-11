dEUS lost eerste single in 10 jaar: beluister ‘Must Have Been New’

Het is alweer tien jaar geleden sinds het laatste album van dEUS, ‘Following Sea’. In 2017 verliet Mauro Pawlowski de groep, om enkele maanden geleden alweer zijn terugkomst aan te kondigen. Dat leek al een teken aan de wand, en jawel: dEUS komt begin volgend jaar met een nieuwe plaat én loste vandaag ook een kraakverse single.

Afgelopen zomer was de legendarische band al op menig Belgisch festivalpodium te zien. Bij wijze van opwarmer, zo blijkt, want voor volgend jaar is er een Europese tournee aangekondigd. Op dinsdag 14 en woensdag 15 maart kan je Tom Barman en co. live aan het werk zien in de Ancienne Belgique in Brussel. Daar zullen ze hun gloednieuwe album ten berde brengen: ‘How To Replace It’, hun eerste worp in meer dan tien jaar, verschijnt op 17 februari 2023.

En om ons nóg warmer te maken voor al dat nieuwe dEUS-lekkers, dropte de band vandaag zomaar eventjes een single van datzelfde album. Bij wijze van voorproefje kan ‘Must Have Been New’ tellen, kunnen we al zeggen, maar voor een uitgebreide recensie na een luisterbeurt of zeven komt u deze namiddag best nog eens langs op Humo.be. Onze muzikale mening is doorgaans beter gefundeerd wanneer ook onze maag dat is.

Tot die tijd kan u het nieuwe nummer hier alvast helemaal zelf ontdekken:

