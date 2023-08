Deze eurodance-parodie gaat viraal met werkelijk briljante teksten: ‘Women are my favorite guy’

Eurodance is terug van weggeweest, en dat hebben we te danken aan een Amerikaan: komiek Kyle Gordon maakte met ‘Planet of the Bass’ een parodie van het geliefde muziekgenre en ging wereldwijd viraal. De nieuwe koning van eurodance heet DJ Crazy Times, en zijn bericht is duidelijk: ‘Everybody movement!’ Haal uw zonnebril en reflecterende party-outfit maar boven, want dé zomerhit is hier.

Het begon als een grappige TikTok die al snel viraal ging. ‘Every European dance song in the 1990's’ staat bovenaan de video, en wat volgt zijn de bekende eurodance-beats en absurde lyrics als ‘All of the dream / How does it mean / When the rhythm is glad / There is nothing to be sad’ en ‘Life it never die / Women are my favorite guy’. Het is een clip uit de toen nog onuitgebrachte ‘Planet of the Bass’ (feat. DJ Crazy Times & Ms. Biljana Electronica), leert de caption ons. DJ Crazy Times is het alter ego van de Amerikaanse komiek Kyle Gordon, de video een overduidelijke parodie op het eurodance-genre. Goed voor 8,7 miljoen views op TikTok en 110,2 miljoen weergaven op Twitter: daar móest er wel een muziekvideo van komen.

Die kwam er gisteren na een kleine drie weken en veel spanning bij de gigantische fanbase die DJ Crazy Times ondertussen vergaarde. Het resultaat stelt niet teleur: naast heerlijke jaren ‘90 beelden (inclusief Bill Clinton), zit er ook een prachtig retro-telefoongesprek in de clip. ‘Planet of the Bass’ overstijgt zijn memestatus en is nu goed op weg om dé zomerhit van het moment te worden: in de 17 uur sinds de muziekvideo op Gordons YouTube-kanaal verscheen is die al 566.000 keer bekeken, en zijn de reacties niets dan lovend: ‘Dit zorgt zeker voor wereldvrede.’ ‘Zo diepgaand. Zo menselijk. Zo bass.’

Maar de komiek werd niet van enige controverse bespaard: toen hij dezelfde clip tot drie keer toe deelde op sociale media, telkens met een andere vrouw in de rol van Ms. Biljana Electronica, schreeuwden mensen om ‘de originele Biljana’ - de TikTokster Audrey Trullinger. Die fans mochten dus opgelucht ademhalen, want Trullinger is te zien in de volledige muziekvideo. De wissel was natuurlijk opnieuw een knipoog naar het genre, bevestigt Gordon aan Rolling Stone. ‘De échte zangeres achter het Biljana-personage is Chrissy Poland. Ik speelde met het cliché dat eurodance-songs uit de jaren negentig een getalenteerde zangeres inschakelden en dan gewoon een willekeurig model in de muziekvideo lieten opdraven om te lipsyncen.’

Gordon liet ook weten dat hij het virale succes niet had verwacht. ‘Ik post al video’s als mijn alter ego DJ Crazy Times sinds 2020, en het personage zelf had ik in 2013 al bedacht. Misschien heeft de nostalgie voor ‘Barbie’ er iets mee te maken: ‘Barbie Girl’ is nu ook opnieuw een hit.’ Benieuwd of DJ Crazy Times uitgroeit tot een heuse popster of dat het de geschiedenisboeken in zal gaan als one hit wonder - vele eurodance-acts achterna, weliswaar. Commit to the bit, Gordon!

