Even leek het er op dat we in 2021 weer massaal konden samenkomen op de festivalweide van Kiewit, maar uiteindelijk bleek er in het ‘Rijk der vrijheid’ toch nog geen plaats voor een ‘echte editie’ van Pukkelpop. En dus moeten we het dit weekend doen met het kleine vervangfestival Pukkelpopkwartier. Hoe de sfeer daar is? Humo ging eens kijken.