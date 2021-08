DIRK. bewees op Pukkelpopkwartier dat het zich mag meten met de beste Belgische rockbands

Een grote foto van Dirk Frimout (of toch iemand die daarop lijkt) prijkt op het T-shirt van frontman Jelle Denturck. Even vraag je je af wat er eerst was, de bandnaam of de obsessie voor onze eerste Belg in de ruimte. Maar veel tijd om na te denken krijg je niet, Denturck en de zijnen spelen 45 minuten lang aan een verschroeiend tempo, het ene topnummer na het ander. De tijd is kostbaar, je kan enkel genieten. Vorig jaar schreef (mc) in uw favoriete periodiek de profetische woorden: ‘Wie geen fan van DIRK. is, kan een keiharde djoef up z’n mule krijgen.’ Awel, maak er twee van.

‘Het voelt goed om na twee jaar weer op een podium te staan, met zoveel mooie mensen voelt het zelfs een beetje als klaarkomen.’ De frontman weet wat zeggen om zijn publiek in de sfeer te krijgen, en hij liet ze nooit meer los. Met ‘Toulouse’ vlogen ze er dan ook keihard in en je wist: ‘als dit het openingsnummer is, staat er ons nog wat te wachten’’.

Ze zien er misschien uit als een paar leiders van de plaatselijke Lod Lavki-scouts, het zijn geboren entertainers, stuk voor stuk. Denturck amuseerde zich rot, hij mag dan 31 zijn, het jeugdige enthousiasme spatte van hem af. Een uitgestoken tong à la Kiss, een schreeuw waarbij je hem even verwart met Kurt Cobain, AC/DC-gewijs over het podium huppelen of bas spelen op de rug als Jimi Hendrix. Het kon niet op. Maar het was ook niet het gekende verhaal van de uitbundige frontman en de ingetogen band. Drummer Robin Wille stak individueel het vuur aan de lont en verwelkomde de rest van de instagrammende band met een staalharde drumsound, even nam hij zelfs de plaats in als frontman. Het publiek startte een affaire met gitarist Frederik Desmedt, elke keer dat Denturck eventjes wegkeek en Pieter-Willem Lauwers, mijn persoonlijke favoriet, trakteerde ons op zijn favoriete stretchoefeningen en doordringende blikken tijdens de weinige pauzes die er vielen.

Allemaal goed en wel: entertainment, maar die moet natuurlijk geflankeerd worden door goede muziek. Anders krijgen de cruisereizen van mijn groottantes ook een uitstekende review. Daar was gisteren geen tekort aan. De muziek van DIRK. is steengoed en het is een van die zeldzame bands die live zelfs nog beter klinkt. Die gedroomde combinatie maakte van de amper drie kwartier durende set het beste concert van de avond.

Beeld Koen Keppens

Na de daverende opener ging het niveau nooit naar beneden: ‘Lek’, ‘Hit’, ‘Gnome’, ‘Sick ‘n Tired’, het waren allemaal hoogtepunten in een set die nooit een saai moment kende. Maar bij afsluiter ‘Fuckup’ gingen alle remmen los, Denturck kreeg een faux fur jas aangegeven uit het publiek en wikkelde die rond hem als een volleerde pooier, hij wandelde het publiek in om het nummer a cappella verder te zetten en liet een nog relatief nuchtere menigte meebrullen met zijn edgy tekst. ‘I only hate myself, when I fuck things up. And I fuck things up, all the time!’ Een grandioze climax van een dijk van een optreden. Waarna iedereen met een verzadigd gevoel, herinner u het klaarkomen uit het begin van de show, dacht te vertrekken. Tot plots ‘Artline’ door de boxen knalde, als kers op de taart. Een uitbundig minutenlang applaus was het verdiende gevolg in hun richting, een gemeende buiging in die van ons.

Beeld Koen Keppens

Is DIRK. de toekomst van de Belgische rock? Nee, dat waren ze vijf jaar geleden toen ze derde werden op de Rock Rally. Na gisteren mag DIRK. zich meten met de beste Belgische rockbands van het moment, en dat hoeft niet te verbazen, want het is er zelf een.

Zet die volgend jaar maar op het hoofdpodium, Chokri!