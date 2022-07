Dance deed het geweldig goed op deze Werchtereditie. Niet alleen Bicep, Moderat en Jamie xx spraken tot de verbeelding, ook het almachtige Disclosure scheerde de hoogste toppen. Feestje deed boem? Yezzirrrr!

“De wereld stopte met draaien en de dansvloeren bleven leeg”, zo donderde een apocalyptische stem door The Barn. “Maar het middernachtelijke verzet gaf niet op”. Nou, bij Disclosure zijn ze duidelijk niet vies van wat kitscherige mythevorming. Ach, het zweepte de danslustigen in de tent op zodat toen ‘White Noise’ uit de boxen knalde zich een kolkende rave op gang trok.

De Britse broers Guy en Howard Lawrence flikkerden wel meer exquise house het publiek in, met nu flashy-abstracte en dan weer exotische visuals in de rug én een strakke lichtshow. Zoals ‘F For You’ of ‘Ultimatum’ en ‘Douha (Mali Mali)’, twee keer met die onweerstaanbare stemsamples van Fatoumata Diawara. Of het recente ‘You Got To Let Go If You Want To Be Free’, dubbel en dik bewijs dat dit duo nog even fris en relevant uit de hoek kan komen als tien jaar geleden.

Zie ook: het delicieuze ‘Waterfall’, oftewel 2-Step voor fans van Dua en andere Lipa’s. Vette modderfokking beats voor op dikke modderfokking mastodontspeakers, quoi. Zoals die van The Barn, ja. De gesmolten ribben en herschikte ruggenwervels nemen we er graag bij.

Prachtig hoe de Lawrences, opgegroeid met de rijke dancegeschiedenis van hun land, virtuoos door het rave-continuüm surften, daarbij heden, verleden en toekomst vermengend tot dé partysound voor pasbevrijde nachtraven. “We’ve lost dancing?” Dacht het niet.

Disclosure is de Basement Jaxx van de millennialgeneratie. Met het verschil dat die laatste een hele liveband en Braziliaanse danseressen mee op het podium trok. ‘t Is misschien een ideetje.

Alsof de boys onze gedachten konden lezen, schoven voor afsluiter ‘Tondo’ plots zes koperblazers het podium op - inclusief tubaspeler! - die ons tótaal naar huis bliezen. Wat een rush!

