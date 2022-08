1. Marc Rebillet ★★★★★★★★★★★★

Beeld Thomas Sweertvaegher

Als cocaïne een mens was, heette hij Marc Rebillet.’ ‘More is more’ is het devies van Rebillet: meer chaos, meer hype, meer onzin, meer sterren. Twaalf sterren in dit geval.

2. Sons of Kemet ★★★★★

Beeld Alex Vanhee

Vergeet dus al die andere 5- of, in het geval van Marc Rebillet, 12-sterrenrecensies: de afzwaaiende Sons of Kemet gaven het Beste Optreden Van Pukkelpop 2022.

3. Oscar and the Wolf ★★★★★

Beeld Koen Keppens

‘And I’ll take care of your mind / I lost you, I miss you / I wanna hold you,’ zo zong Oscar and the Wolf-voorman Max Colombie ons toe, zijn gehunker omzwachteld met vocoders. Wat volgde was een exorcisme.

4. Little Simz ★★★★★

Beeld Alex Vanhee

Fuck me sideways! Het ideale hiphopconcert bestáát! De verantwoordelijke voor al dat moois? Little Simz!

5. STAKE ★★★★★

Beeld Stefaan Temmerman

Het begint op te vallen: de strafste, meest intense, ook raarste concerten die we de voorbije tweeënhalve dag al op Pukkelpop zagen, waren er eigenlijk bijna allemaal van Belgen. Vijf sterren, STAKE die in uw zak. Hoeveel balzakspatadervernauwende suspens kun je in een paar drumslagen stoppen?

6. Mdou Moctar ★★★★★

Beeld Alex Vanhee

Jimi Hendrix leeft! Zijn gitaarspel is nog altijd even explosief, alleen slaat hij geen vrouwen, komt hij uit de Sahara en heet hij - een naam om met zuchtende hartjes in je dagboek te kalken - Mdou Moctar. Hij vuurde het grootste, wildste, van het meest oprechte levensplezier bol staande fééstje van Pukkelpop af.

7. Tamino ★★★★★

Beeld Stefaan Temmerman

Het comebackconcert van Mortsels finest was 1) slepend en ongemeen krachtig, 2) goed voor een vijftal straffe hoogtepunten en een daarbij telkens werkelijk óórdovende publieksreactie, en 3) het beste Pukkel-concert van vrijdag.

8. Meskerem Mees ★★★★★

Beeld Stefaan Temmerman

Alles wat Meskerem Mees doet lijkt gewoon, tot ze begint te zingen, en alles wat ze op Pukkelpop deed, was een hoogtepunt.

9. Fred again.. ★★★★★

Beeld Koen Keppens

Fred again.., bediende niet alleen de Boiler-boys, maar ook de indiefans, de samplenerds, de Canvas-kijkers, en als ik het hem had gevraagd, had hij mijn belastingbrief ook nog ingevuld.

10. Viagra Boys ★★★★½

Beeld Koen Keppens

Viagra Boys brachten iets voort dat als pompen en verzuipen tegelijk klonk en beloofde onbetamelijke dingen te doen met je moeder. En dat klonk zo erg nog niet.

11. Slipknot ★★★★½

Beeld Stefaan Temmerman

Je moet dat maar kunnen: optreden in de meest afgrijselijke horrormaskers - ligt het aan mij of lijkt bassist Alex Venturella in vol ornaat als twee druppels water op Jean-Marie Dedecker? - en nog altijd méér uitstraling hebben dan de gemiddelde kernreactor. 10 ronde bevindingen over de set van Slipknot op Pukkelpop.

