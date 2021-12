Dit waren de allerbeste songs van 2021!

Wat hebt ú dit jaar gezongen in de douche? Vorige week verzamelde Humo op deze pagina’s de Platen van het Jaar, nu zijn de Songs aan de beurt. De bizarste, culinairste, zweterigste, Zweedste, dansbaarste, instantmeefluitbaarste, emotioneelste en domweg beste van 2021. Van Olivia Vedder tot Wet Leg: eerst de nevencategorieën, daarna het echte werk.

Luister hier of onderaan de pagina naar onze playlist met de beste muziek van 2021!

De familiaalste

Olivia & Eddie Vedder: ‘My Father’s Daughter’

Een debuutsingle om in te lijsten, van Olivia (17) met Eddie (56). Deze track, geschreven door Glen Hansard en vader Vedder, staat op de zeer mooie soundtrack van de Sean Penn-film ‘Flag Day’.

De kunstzinnigste

Cassandra Jenkins: ‘Michelangelo’

Dit is Jenkins’ ode aan de creativiteit, en wat meer is: haar éígen creativiteit! Tegen een sobere muzikale achtergrond vertelt ze aan wie het weten wil hoe ze zichzelf uit het marmer zal houwen – tot ze is wie ze wil zijn.

De culinairste

Azertyklavierwerke & Vieze Meisje: ‘Durum’

‘Dürüm kebab / Sauce samuraï-blanche / Frites dedans ou apart? / Cruisen door de stad met mijn dürüm kebab / Ik neem een hap en nog een hap / Genieten zonder jou is moeilijk / Maar ik heb mijn dürüm kebab’.

De zweterigste

Sweats: ‘Pimped Up Car’

Opwindend en – nomen est omen – zo plakkerig als iets klinkend Belgisch groepje met, in hun woorden, ‘heavy oestrogen-fueled beats, straight from your middle-class basement’.

De Zweedste

ABBA: ‘I Can Be That Woman’

ABBA is mooi oud geworden. Op hun nieuwe ‘Voyage’ hoor je wat gewrichten kraken, maar ook een volwassen versie van wat ooit zorgeloze pop was. Scandinavische somberheid siert een track als ‘I Can Be That Woman’, een voortreffelijke analyse van een voorbije liefde.

De meest beschimpte

U2: ‘Your Song Saved My Life’

Bono kan niets meer goed doen sinds U2 in de Apple beet (pro memorie: in 2014 kregen iTunes-gebruikers wereldwijd hun ‘Songs of Innocence’ opgedrongen). ‘Your Song Saved My Life’ is niet de slechtst denkbare comebacksingle voor de Ierse band, maar werd van bij de release weggehoond. Kleine greep uit de typerende YouTube-commentaren: ‘U2 dropt een single zoals een andere mens een drol dropt’, ‘Platste lyrics van het jaar’, ‘Ga terug naar Ierland’.

De beste heropgeviste

White Light: ‘I Want You to Know Me’

Tijdloze tristesse uit de Denderstreek, een single die 39 jaar na de oorspronkelijke release opnieuw uitgebracht werd door het label Stroom. Frontman Johan Guns leende destijds zijn artiestennaam van The Velvet Underground, en deed hem alle eer aan met dit fantastische nummer.

De recordbrekendste

Olivia Rodrigo: ‘Driver’s License’

De meest gestreamde song van 2021: 1,1 miljard keer beluisterd op Spotify. Haar debuut ‘Sour’ is ook de vaakst beluisterde plaat – ‘Future Nostalgia’ (Dua Lipa), ‘=’ (Ed Sheeran), ‘Planet Her’ (Doja Cat) en ‘Justice’ (Justin Bieber) achter zich latend.

De veelbelovendste

Yard Act: ‘Land of the Blind’

Catchy, clever en grofweg te situeren tussen Sleaford Mods en Franz Ferdinand. Het Britse Yard Act debuteert eind januari met ‘The Overload’.

De comebackste

Stromae: ‘Santé’

In 3 seconden van 0 tot 100: zes jaar compleet weggeweest, met één single de aandacht van de halve wereld getrokken.

De strafste zonder tekst

– ECHT!: ‘500 gr.’

In de Beursschouwburg in Brussel liet ECHT! twéé trombones en twéé bombardons aanrukken. Eerst voor hun eigen ‘500 gr.’, daarna voor hun cover van ‘Higher Ground’ van TNGHT. Ambiance!

– Max Richter: ‘Prelude 2’

‘Voices’ uit 2020 was 12 contrabassen, 24 cello’s en stukken tekst uit de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Op ‘Voices 2’ resten soms een piano en een paar strijkers.

De strafste met Net héél veel tekst

– Stikstof feat. Sticks: ‘Familie boven alles’

Deze afsluitende titeltrack is langer dan sommige hiphop-ep’s. Jazz Brak: ‘We doen dit voor de duizendste keer / Voor elke postcode in Brussel, dus de duizend en meer / Ik doe dit voor de stad met geruis op de tape’.

– Little Simz: ‘Introvert’

‘Sometimes I Might Be Introvert’, Humo’s plaat van het jaar, begint van binnenuit en niet van bovenaf. Als je het tekstblad van opener ‘Introvert’ erbij neemt, valt je mond nog verder open.

– Dry Cleaning: ‘Strong Feelings’

De ‘emo dead-stuff collector’ van de praatzingende Florence Shaw lijkt wel de machine waarmee ze haar lyrics noteert: een schedel op een schilderij, champignons die 17 pond kosten, het verlangen naar een hotdog...

De beste songs om uw buren mee door de muren te sleuren

– King Buffalo: ‘Burning’

Dit ambitieuze stonerrock- en heavypsychtrio klinkt bedwelmend én strak. En doet soms aan Tool denken. Het ontladende refrein van ‘Burning’: ‘Another year lost in the wasteland / Another day drowns in dust’.

– Amenra: ‘De evenmens’

Colin H. van Eeckhout van Amenra denkt in ál zijn songs aan de dood. Net als al de rest van ‘De doorn’ komt ‘De evenmens’ – we zijn inderdaad maar even mens – in het Nederlands.

– Civic: ‘Radiant Eye’

Civic handelt vanuit Australië in ge-wél-di-ge rock-’n-rollpunk van de oude school. Invloeden: Radio Birdman, The Saints, MC5, The Stooges, Dead Boys, Rocket from the Crypt, Motörhead. Yes!

De beste songs: 21 van ’21

Disclaimer: de artiesten die Humo’s 21 beste platen van ’21 maakten (zie Humo 4240) zult u in deze lijst niet terugvinden.

21. Let’s Eat Grandma: ‘Hall of Mirrors’

Brits duo zet stap vooruit met een synthpopsong zo bedwelmend als de knappe deerne die Rosa Walton bezingt. Voor fans van Robyn, Crystal Castles en M83.

20. Altin Gun: ‘Yüce Dag Basinda’

Anatolische folkrock uit Amsterdam en de getoonzette vrolijkheid. En, tenzij Google Translate ons in de steek laat, in de lyrics een soort geile booty call op de Turkse boerenbuiten.

19. Mauro Pawlowski: ‘Godmade Trouble’

Roxy Music-achtige funk uit Limburg, op de raarste normale plaat van het jaar.

18. The Goon Sax: ‘In the Stone’

Leuk, geweldig, grappig, dankbaar, verliefd. En nog een paar andere emoticons voor dit groepje van down-under. Zanger Louis Forster is de zoon van Robert Forster van The Go-Betweens, en dat hoor je.

17. Aili x Transistorcake: ‘Dansu’

De Gentse producer Transistorcake levert een krautrockbaslijn, de Brusselse Aili Maruyama spreekt de weinige Japanse woordjes die ze overhield aan haar eerste levensjaren in Tokio.

16. Mdou Moctar: ‘Afrique Victime’

Alles aan deze 7 minuten lange protestsong klinkt episch. De woestijnrockers schakelen swingend van draf naar genadeloze galop, de gitaarsolo’s zijn adembenemend.

15. Go_A: ‘Shum’

De Oekraïners wonnen het Songfestival niet, maar ze leverden wel het beste/raarste/zich het diepst in onze bloemkooloren nestelende nummer van de editie 2021 af: prima technofolk, ook geschikt om stoute kinderen de stuipen mee op het lijf te jagen.

14. Le Ren: ‘Dyan’

‘Her name is Sierra Lauren Spear, but we’re gonna call her Le Ren’, zegt moeder Dyan in de video van ‘Dyan’ met haar babydochter op schoot. In 2021 kreeg Dyan van Le Ren deze mooie ode terug.

13. Illuminati Hotties: ‘MMMOOOAAAAAYAYA’

Sarah Tudzin maakt meezingers van zenuwinzinkingen en zet teksten over depressies, politieke corruptie, vreselijke klantendiensten en haar natste droom op punkakkoorden.

12. Whitney K: ‘Maryland’

De Canadees Konner Whitney croont zich nonchalant door deze prachtige, langzaam openbloeiende folkballade waarin hij klinkt alsof Lou Reed hem heeft leren zingen.

11. Tyler, the Creator: ‘Lumberjack’

Een recordaantal tylerismen op een agressieve, monotone beat: in twee minuten binnen, buiten en van de sokken geblazen.

10. Nation of Language: ‘This Fractured Mind’

Dansbare melancholie (of deerlijke dance) van een newwaveband uit New York die de voornaamste invloeden (OMD, LCD Soundsystem, Neon Indian) op de tong draagt.

9. The Haunted Youth: ‘Teen Rebel’

De echo van de gitaarlijnen, de nostalgische drumsound, de lichte vervorming van de stem: elk detail verklankt het hunkerende geluid van een verloren jeugd. Wat een debuutsingle voor Joachim Liebens, de Kevin Parker van Hasselt.

8. Sam Fender: ‘Seventeen Going Under’

De 27-jarige Fender blikt terug op z’n puberteit en ziet veel woede, armoede en pestkoppen. Wanneer de blazers en belletjes invallen, duikt Bruce Springsteen op.

7. Sharon Van Etten & Angel Olsen: ‘Like I Used To’

Hun cover van ‘Femme Fatale’ (op de Velvet Underground-tributeplaat van dit najaar) was al straf, deze snijdt nog een paar octaven dieper.

6. King Hannah: ‘A Well-Made Woman’

Met hun ‘heavy, haunted Americana’ op de rand van de definitieve doorbraak. Op 25 februari volgt debuutplaat ‘I’m Not Sorry, I Was Just Being Me’.

5. King Gizzard & the Lizard Wizard: ‘Interior People’

Eén van de vele goede kitscherige maar catchy, van nostalgie overkokende dreampopnummers op ‘Butterfly 3000’, de recentste van King Gizzard. In januari volgt de remixplaat ‘Butterfly 3001’.

4. The Anxiety & Willow: ‘Meet Me at Our Spot’

De betere emopopsingle, met twee geweldig op elkaar ingespeelde stemmen: Willow ‘dochter van’ Smith (diep, soulvol) en Tyler Cole (licht, springerig). De liveversie op YouTube is nog straffer.

3. Sylvie Kreusch: Let it All Burn

Een Stooges-gitaartje en Europese sixties sexiness, verpakt in een catchy popsong die 2021 als gegoten zit: ‘Let It All Burn’ van Sylvie Kreusch belandt moeiteloos op het podium. Lees hier ons felicitatie-interview met Kreusch: ‘Ik wilde losbreken’.

2. Gabriels: Blame

Voor de doorbraak van het jaar in de categorie Groepen tekent Gabriels, het triumviraat uit Los Angeles van (gospel)zanger Jacob Lusk en de producers Ari Balouzian en Ryan Hope. Met soulkleppers als deze ‘Blame’ smeedden zij de onbetwiste soundtrack voor deze troebele tijden. Lees hier ons interview met Gabriels: ‘Nu móéten we wel terug naar België’.

1. Wet Leg: Chaise Longue

Wet Leg komt van het eiland Wight. ‘Chaise Longue’, de debuutsingle van het Britse duo, werd bijna 5 miljoen keer gestreamd op Spotify. Hester Chambers is op Wight blijven wonen, Rhian Teasdale is naar Londen verkast, en nu hebben ze de top bereikt van Humo’s 21 beste songs van ’21. Lees hier ons interview: ‘Dit is een vergissing, toch?’.

(md), (fj), (jmi), (fvd), (gvn)

Schrijf je in op onze wekelijkse muzieknieuwsbrief: