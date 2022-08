Tieners met een trage internetverbinding zullen het beamen: hoe langer de opbouw, hoe intenser de extase. Niet verrassend dus dat de eerste Pukkelpop-dag in drie jaar tijd stijf stond van de adrenaline. Gooi daar nog eens een orkaan als Coely of het rariteitenkabinet van Willy Organ tegenaan en de keet ontploft.

Coely stampte ei zo na de plankenvloer van Pukkelpop aan flarden. Spectaculair concert, superieure show ★★★★☆

“Vier jaar. Viér jaar…” Coely leek niet te begrijpen waar al die tijd heen was gegaan. Al werd die periode ingekleurd door een tour, zwangerschap en pandemie. Ze schudde even het hoofd, om dan triomfantelijk te vervolgen: “But… I’m back!” Waarna ze met evenveel convictie haar comeback-single ‘Run It Up’ inzette voor een stomende parochie.

Lander & Adriaan deden Pukkelpop bij de allereerste show meteen naar danszweet en ontuchtig verlangen meuren ★★★★☆

Dit is muziek om de tering uit je lijf te dansen, maar net zo goed bedoeld voor nerveuze nachtbrakers die al eens langer bij Canvas en Klara blijven hangen. Het klinkt als het doctoraat van twee geniale gekken die een nachtje te lang hebben doorgetrokken in de Fuse én de Versuz.

Het publiek van Chibi Ichigo was als een volle wasmand: ook wie er aanvankelijk weinig zin in had, draaide al snel méé ★★★★☆

Antwerp - OHL: 4-2. Genk - Standard: 3-1. Mechelen - Union: 3-0. Maar de mooiste, zeker de meest bruisende, klinkende én heroïsche thuiszege van dit seizoen is sinds vanavond toch die van Chibi Ichigo: een Belgisch-Russische die haar geliefde Limburg simpelweg kapótmaakte.

De Kerk van Willy Organ werd op Pukkelpop ingewijd met bloed, een jacuzzi en een Duitse Dries Van Langenhove ★★★½☆

Boem, paukeslag? Boem, gabberbeat! Pukkelpop beginnen met Willy Organ is zoals leren fietsen met een Harley, je dorst lessen met een bakkie Stroh-rum, je maagdelijkheid verliezen aan een stuurse drilboor.

STIKSTOF in de Dance Hall: zelden hebben we een niet-metaal zo staalhard zien gaan ★★★½✩

Moet gezegd: of het nu de twaalfde, de zestiende, dan wel de tweeënvijftigste keer is dat Stikstof aantreedt deze zomer - zie: Couleur Café, Down the Rabbit Hole, Rock Werchter - aan intensiteit wordt nooit ofte nimmer ingeboet.

High Hi deed een vrolijk keuvelen kantelen in wilde galop en tumultueus applaus ★★★½☆

Het bedaarde hobbelen van hoofdjes in de Club maakte zowaar plaats voor wilde galop, zwiepende vuisten, massale samenzang en een tumultueus applaus achteraf. Valse start of niet: Hi High gaat niet meteen naar de haaien.

Froukje zorgde voor een voorzichtige volksverschuiving van Boiler Room naar Dance Hall ★★★✩✩

Froukje was in de Dance Hall de trillende dauwdruppel aan de grasspriet van deze ongetwijfeld historische Pukkelpop-editie: het frisse begin van Iets Nieuws, een belofte richting toekomst. Jonge Nederlandse vrouwelijke artiesten overspoelen België: is dát dan die hittegolf?

