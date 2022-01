Dit worden de muzikale trends, groepen en hits van 2022!

Wat belooft het muziekjaar 2022? Humo vroeg het aan een select clubje kenners. Algauw vielen de namen Stromae en Angèle. Iemand durfde de revival van de elektrische gitaar te voorspellen én die van de nineties. Het ging over vertragingen bij vinylperserijen en uitgestelde concerten. Over ouwe rotten (Rage Against the Machine! Rammstein! Guns N’ Roses!) en jonge Belgen op de rand van de doorbraak. En over kaki. Kaki? Lees vooral verder.

FRANKY DE SMET-VAN DAMME: ‘Partymetal’

Na hun Urbanus-eerbetoon in ‘The Best Of’ op VTM was zanger Franky De Smet-Van Damme klaar voor een reeks eerder al eens uitgestelde verjaardagsconcerten met Channel Zero (30 in 2020) in de AB. Helaas: corona.

Franky De Smet-Van Damme: Beeld Joel Hoylaerts / Photo News

HUMO Naar welke release kijk je het meest uit?

Franky De Smet-Van Damme «De nieuwe Rage Against the Machine. Geproducet door Rick Rubin, bovendien.»

HUMO Wie breekt in 2022 door?

De Smet-Van Damme «Stromae is de enige Belg die de voorbije twintig jaar een wereldster is geworden. Maar straks volgt Angèle! In 2021 had ze een single met Dua Lipa (‘Fever’, red.) en in 2022 wordt ze even groot als zij.»

HUMO Wie wil je live aan het werk zien?

De Smet-Van Damme «Rammstein in Oostende en de Duitse partymetalband Eskimo Callboy in Trix in Antwerpen. De AB-shows van Channel Zero hebben we intussen verschoven naar 2023.»

HUMO In februari staat Måneskin in Vorst. Iets voor jou?

De Smet-Van Damme «Het is een polariserende groep, maar ik vind wel dat ze rock-’n-roll en spontaneïteit uitstralen. En de zanger, Damiano David, is een lekker brokje.»

HUMO Wie moet in 2022 een supergroep oprichten?

De Smet-Van Damme «Dave Grohl op drums, Tom Morello op gitaar en Lemmy op bas – zelfs dood speelt die iedereen onder tafel. Nu alleen nog een zanger...»

HUMO Jij?

De Smet-Van Damme «Dat is te veel eer. Neem maar Bruce Dickinson, die kan zingen én heeft een eigen Boeing 747 waarmee hij zijn maats kan rondvliegen.»

JEROEN DELODDER: ‘Snoop en The Roots’

Primeur! Jeroen Delodder ruilt vanaf volgende week maandag zijn wekelijkse StuBru-afspraak op donderdag in voor een dagelijks, naar hemzelf genoemd programma tussen 19 en 21 uur.

Jeroen Delodder Beeld jdl

HUMO Naar welke release kijk je het meest uit?

Jeroen Delodder «De nieuwe van dj-producer Maceo Plex. Je voelt aan alles dat zijn bereik dit jaar nog zal groeien. Vorig najaar heeft hij me al wat nieuwe dingen laten horen, en die waren enorm goed. Opvallend poppy. Bovendien gaat hij samenwerken met één van de grootste Belgische artiesten van het moment. Sorry, ik mag niet verklappen wie.»

HUMO Wie breekt in 2022 door?

Delodder «Dat vált in het beste geval niet te voorspellen. Ik hou van artiesten die uit het niets komen en er – boem! – meteen helemaal staan.»

HUMO Wie moet in 2022 een supergroep oprichten?

Delodder «Snoop Dogg mag een ‘Unplugged’-plaat opnemen met The Roots als backingband. Hij heeft de stem, de flow en de catalogus – al zijn sexy slow jams! – voor zo’n project. En The Roots is live nog altijd de beste hiphopband ter wereld. En zowel Snoop als Questlove van The Roots is vorig jaar 50 geworden: ze mogen niet te lang meer wachten.»

HUMO Voor welke concerten heb je al tickets?

Delodder «Ik kijk vooral uit naar Extrema Outdoor in Houthalen-Helchteren, dat dit jaar zijn tiende verjaardag viert. Een dancefestival voor clubbers en Ibiza-lovers en veel minder voor festivaltoeristen. Je hebt er onmiddellijk het gevoel: hier ben ik onder gelijkgestemden.»

SOFIE ENGELEN: ‘Kurt Cobain-vibes’

Sofie Engelen vat voor het Willy-programma ‘Fabrique Belgique’ post in de frontlinie van de vaderlandse muziek.

Beeld Kristof Ghyselinck

HUMO Naar welke release kijk je het meest uit?

Sofie Engelen «Het debuut van The Haunted Youth. Wat een band! Hun geluid is niet supernieuw, en toch triggert iets me enorm. Frontman Joachim Liebens straalt dan ook nog eens Kurt Cobain-vibes uit.»

HUMO Welke band verdient dit jaar een doorbraak?

Engelen «Cloudy-oh, het nieuwe project van Floris De Decker, bekend van Team William en The Van Jets. Hij is één van de beste songschrijvers van het land, en toch blijven zijn bands altijd een beetje onder de radar. Onterecht, zeker wat Cloudy-oh betreft.»

HUMO Na Adele, Angèle en Stromae in 2021: wie moet in 2022 een comeback maken?

Engelen «Onlangs ving ik op dat The Hickey Underworld, de beste Belgische band aller tijden, dit jaar een comeback in originele bezetting zou overwegen. Ik heb ze destijds – echt waar – meer dan honderd keer live gezien. Ik hoop zó dat dat gerucht klopt!»

HUMO Wie moet in 2022 een supergroep beginnen?

Engelen «Dave Grohl aan de drums, Younes Faltakh van The Hickey Underworld zingt, Tanya Donelly speelt gitaar en verzorgt de backingvocals, Cedric Maes is de tweede gitarist en – vooral om te kunnen zeggen dat meer dan de helft van Nirvana in deze groep zit – Krist Novoselic bast.»

HUMO Wat wens je de muziekwereld in 2022 toe, behalve de volledige heropening van de cultuursector?

Engelen «De muziekindustrie wens ik meer vrouwen toe in alle geledingen en meer inclusiviteit. Dat onderwerp houdt me sterk bezig: ik ben er op dit moment, Louis Theroux-gewijs, een documentaire en een podcast over aan het maken.

»En voor de muzikanten: een winnend Win for Life- biljet.»

De staat: ‘Naar het pretpark’

De Staat, sleutelfiguren van de Nederlandse rock, brachten vorig najaar drie nieuwe singles uit – en daar zal het niet bij blijven.

De Staat Beeld Harold Versteeg | Hollandse Hoog

TORRE FLORIM «Er komt in 2022 een hele resem nieuwe liedjes. Ze zullen telkens aan een kleur gelinkt zijn: blauw, rood of geel. Zo houden we het fris, na vijftien jaar samen.»

HUMO Hoe klinkt geel?

FLORIM «Lichtvoetig en funky. Blauw is melodieus en introvert. En in de rode liedjes schreeuw ik.»

HUMO Naar welke release door een collega-artiest kijk je het meest uit?

FLORIM «Naar ‘Hard Skool’, de ep van Guns N’ Roses, mét Slash en Duff McKagan. Dat kan natuurlijk alle kanten opgaan, maar hoe langer De Staat bestaat, hoe interessanter ik artiesten met een langlopende carrière vind. Hetzelfde met Jack White, die dit jaar maar liefst twee platen zal uitbrengen: één in april en één in juli.»

HUMO Wie mag de wereld nog eens met nieuw werk verblijden?

FLORIM «Feist is niet productief genoeg: het geweldige ‘Pleasure’ is bijna vijf jaar oud. En ik hoop op nieuw werk van David Byrne: de krasse zestiger bracht in 2018 de vernieuwendste show op het zo al hippe Nederlandse festival Down the Rabbit Hole.»

HUMO Wie wil je live aan het werk zien?

FLORIM «Rammstein, want dat is altijd een beetje als naar het pretpark gaan. Ik had ook Billie Eilish in Ziggo Dome op het oog, maar helaas: uitverkocht (alsook haar concert in het Sportpaleis op 28 juni, red.).»

HUMO Welke trend verwacht je in 2022?

FLORIM «Dat kaki weer in de mode zal zijn.»

HELMUT LOTTI: ‘Kom terug, Barbra’

Helmut Lotti doet in de herfst – hopelijk nog die van dit jaar – onder meer Gent (Capitole), Oostende (Kursaal) en Antwerpen (Koningin Elisabethzaal) aan met zijn ‘Italian Songbook’.

Helmut Lotti in Venetië Beeld Jan Ruysbergh

HUMO Naar welke release kijk je het meest uit?

Helmut Lotti «De nieuwe soloplaat van Flip Kowlier. De single ‘September’ deed al een beetje denken aan ‘Don’t Answer Me’ van The Alan Parsons Project, en ik denk gráág aan ‘Don’t Answer Me’ van The Alan Parsons Project.»

HUMO Wie breekt door?

Lotti «De Duitse crooner Tom Gaebel. Zijn liveversie van Frank Sinatra’s ‘Ol’ Man River’ bracht me aan het huilen. Ook Meskerem Mees gun ik alle succes.»

HUMO Wie verdient een comeback?

Lotti «Barbra Streisand. Als kind was ik smoorverliefd op haar, en ik heb nog altijd geen stem als de hare gehoord.»

HUMO Wie wil je live aan het werk zien?

Lotti «Måneskin. Kitsch volgens sommigen, geweldig volgens mij.»

HUMO Welke supergroep mag zich volgend jaar vormen?

Lotti «Zoals Dean Martin, Frank Sinatra en Sammy Davis jr. in de jaren vijftig The Rat Pack waren, zou ik nu graag een samenwerking zien tussen Michael Bublé, Jamie Cullum, Tom Gaebel en ahum, mezelf. En Jasper Steverlinck moet bij Queen gaan zingen: die man kan de hoge noten van Freddie Mercury halen.»

HUMO Wat wens je je collega’s toe?

Lotti «Dat ze de muze mogen vinden, in plaats van zich zorgen te moeten maken over de rekening.»

ILIONA: ‘Bestaat K3 Nog?’

De 21-jarige Iliona uit Brussel trok de aandacht met haar melancholische popliedjes, de streaminghit ‘Moins joli’ voorop. De ep ‘Tête brûlée’ is er op 14 janvier.

Iliona Beeld Iliona

HUMO Van welke nu nog onbekende naam gaan we veel horen, dit jaar?

Iliona «Ik zie de Parijse artieste Kalika potten breken: bijzondere muziek, geweldige clips, grappige dame.»

HUMO Wie wil je zien optreden?

Iliona «De Amerikaanse hiphopper 070 Shake, die al met Kanye West, Nas en Pusha T heeft samengewerkt, had ik willen zien – maar haar concert in de Botanique is geannuleerd. Verder: Clairo. En Paul McCartney mag ook naar België komen.»

HUMO Hoe zal 2022 klinken?

Iliona «Ik verwacht – of hoop op – meer vrolijke, dansbare muziek. Sinds corona klinkt alles zo somber. Ik hou wel van een beetje tristesse, maar er moet evenwicht zijn.»

HUMO Wie mag een comeback maken?

Iliona «Ik wil meer liedjes van Amy Winehouse en Beethoven!»

HUMO En onder de levende artiesten?

Iliona «Als klein meisje hield ik van K3 – op school heb ik enkele woordjes Nederlands geleerd dankzij die meiden. Geen idee of ze nog bestaan. Ken jij hen?»

HEISA: ‘Meer Black Midi!’

HEISA uit Limburg is een band die journalisten noopt tot creatieve omschrijvingen, genre: ‘Tool meets ‘Paranoid Android’.’ Of: ‘Knappe steroïdenversie van Slint.’ Hun debuut ‘Joni’ verscheen in 2020, een nieuwe ep volgt in april.

HEISA Beeld Humo

HUMO Naar welke concerten kijk je het meest uit?

Koen Castermans (zanger-gitarist) «Nick Cave op Rock Werchter en Warpaint in de AB in Brussel.»

HUMO Welke band mag het maken in 2022?

Castermans «Meer Black Midi op de radio! Er is nood aan gevaarlijke en experimentele rock.»

HUMO Zelf maken jullie ook redelijk gevaarlijke en experimentele rockmuziek.

Castermans «Nu je het zegt. Op onze nieuwe ep zullen onze gemakkelijkst mee te zingen songs tot dusver staan. Jawel, HEISA experimenteert met normaal doen!»

HUMO Welke oude helden mogen van jou de stilte doorbreken?

Castermans «Radiohead. ‘A Moon Shaped Pool’ dateert alweer van 2016. Die groep heeft nog minstens één meesterwerk in zich.»

HUMO Thom Yorke en Jonny Greenwood debuteren binnenkort als The Smile: toch al een goed begin. Wat mag veranderen in 2022?

Castermans «De manier waarop in de alternatieve muziek vaak over vrouwen wordt gesproken. ‘Female-fronted music’ en ‘vrouwenbands’ zijn onnozele termen. Ik hoop dat het binnenkort niet meer uitmaakt wíé musiceert, zolang de songs maar deugen.»

MARGAUX AMANT: ‘Britney spears’

Waar kijkt een presentatrice van ‘De afrekening’ op StuBru zoal naar uit?

Margaux Amant Beeld Studio Brussel

Margaux Amant «Naar ‘The Gods We Can Touch’, de nieuwe Aurora – ik ben fan van haar wat zweverige muziek. En natuurlijk ‘Multitude’ van Stromae. Benieuwd of hij de hoge verwachtingen zal kunnen inlossen.»

HUMO Welke oude rotten moeten dringend aan een comeback beginnen te denken?

Amant «Als ABBA een comeback kan maken, moet dat Ringo Starr en Paul McCartney toch ook lukken? Het hoeft geen volledige Beatles-plaat te zijn, met één song ben ik al tevreden. En verder Britney Spears, natuurlijk, nu ze van het vaderlijke juk verlost is.»

HUMO Van welke onverwachte supergroepen droom je?

Amant «Ik heb er drie. Florence Welch en Hannah Reid van London Grammar: twee intense, sterke stemmen samen, dat moet vonken geven. Verder Inhaler en Nothing But Thieves: veel gitaren, maar ook supergoeie teksten. En in de popwereld: Froukje en Angèle – benieuwd hoe zij hun Nederlands en Frans met elkaar zouden vervlechten.»

HUMO Wat wens je de muziekwereld toe?

Amant «Dat we, zodra we weer naar clubs en concerten kunnen gaan, met zijn allen zullen beseffen hoe heerlijk dat is. En dat we ’t nooit meer vanzelfsprekend zullen vinden.»

MUSTII: ‘Tessa in de carrefour’

De Brusselaar Thomas Mustin aka Mustii komt eind februari met zijn tweede alternatieve popplaat, ‘It’s Happening Now’.

Mustii Beeld Laetitia Bica

HUMO Welke plaat staat met stip in jouw agenda van 2022?

Mustii «De nieuwe Placebo, die verschijnt in maart. Ik was het groepje van Brian Molko een beetje vergeten, maar de single ‘Beautiful James’ smaakt naar meer.»

HUMO Wie verdient een doorbraak?

Mustii «De Brusselse Tessa Dixson, een indrukwekkende artieste. Soms zie ik haar in de Carrefour – ze woont in mijn buurt – maar ik heb haar nog niet durven aan te spreken. En Juliette Armanet won in Frankrijk al talloze harten met haar hippe pop: van mij mag ze nu ook een Vlaams publiek vinden.»

HUMO Welke trend zal het muziekjaar bepalen?

Mustii «Olivia Rodrigo scoorde vorig jaar een wereldhit met een poppunklied: ‘Good 4 U’. Als je ’t mij vraagt, zal de revival van de elektrische gitaar zich in 2022 doorzetten.»

HUMO Wie maakt een comeback?

Mustii «Ik hoop op een nieuwe Florence and the Machine. Ik zag haar voor het eerst een dikke tien jaar geleden en was overdonderd. Florence Welch was een godin, maar één die bereid is haar knieën te schaven voor haar publiek.»

HUMO Welke muzikanten moeten samen de studio in?

Mustii «Dave Gahan van Depeche Mode en Kanye West.»

ILSE LIEBENS: ‘De belofte van dEUS’

Van maandag tot donderdag tipt Ilse Liebens nieuwe muziek in ‘Wonderland’ op Radio 1, en deze week doet ze dat ook in Humo.

Ilse Liebens met partner Ans Schueremans Beeld Carmen De Vos Humo 2021

HUMO Op welke nieuwe platen kan je nauwelijks wachten?

Ilse Liebens «Het debuut van Londense postpunkgroep Yard Act en de nieuwe Burial-ep, vol verontrustende liedjes, allebei uit in januari. Ik verwacht ook veel van het debuut van Charlotte Adigéry en Bolis Popul, en ik hoop dat dEUS de belofte van een nieuwe plaat zal inlossen.»

HUMO Van wie heb je concerttickets liggen?

Liebens «Van Eefje de Visser, Fontaines D.C. en Shame.»

HUMO Wie is de ster van morgen?

Liebens «K.Zia, de dochter van Marie ‘Zap Mama’ Daulne. Ze heeft een prachtige stem en maakt moeiteloos elegante liedjes à la Erykah Badu.»

HUMO Welke artiesten moeten dringend samenwerken?

Liebens «Mick Fleetwood en Mattias De Craene.»

HUMO Welke ontwikkeling zal het muziekjaar tekenen?

Liebens «De overbelasting van de vinylperserijen zal voelbaar blijven: artiesten moeten tegenwoordig meer dan een halfjaar wachten op een fysieke release van hun plaat. En live vrees ik voor een overaanbod. De aankondigingen zijn nu al niet meer bij te houden, en het jaar is nog maar net begonnen. Tomorrowland duurt drie weekends, Dour krijgt een XXL-editie. Ik hoop dat we elkaar niet kapotconcurreren, en dat kleinere Belgische bands tussen de grote kleppers een publiek blijven vinden.»

MARBLE SOUNDS: ‘Zot van Alt-J’

Verwacht in 2022: de vijfde plaat van Marble Sounds. Op basis van de reeds geloste singles belooft die kloeke nieuwe richtingen voor de band rond Pieter Van Dessel.

Pieter Van Dessel (Marble Sounds) Beeld Wouter Maeckelberghe

HUMO Naar welke release kijk je het meest uit?

Pieter Van Dessel «De nieuwe Alt-J, in februari. Na hun debuut, waar ik zot van was, ben ik hen wat uit het oog verloren, maar door de recentste single loop ik er weer helemaal warm voor.»

HUMO Wie mag dit jaar doorbreken?

Van Dessel «Mijn pianist, Brecht Plasschaert, speelt ook bij het fantastische UMM: zij verdienen een véél groter publiek.»

HUMO Wie moet in 2022 een supergroep oprichten?

Van Dessel «De fantastische Adrianne Lenker van Big Thief plus Jonny Greenwood van Radiohead plus de altijd geweldige Mac DeMarco – hij mag de bassist en drummer van zijn liveband ook meenemen.»

HUMO Ik zou gaan kijken. Wat wens je de muziekwereld toe?

Van Dessel «In navolging van ‘The Beatles: Get Back’, een film die me geweldig vrolijk heeft gemaakt: dat van nog meer legendarische groepen verloren gewaande opnamen boven water komen.»

WOUTER VANHAELEMEESCH: ‘moshpit-herrie’

De onvergetelijke concerten die u de afgelopen jaren in Kunstencentrum Vooruit in Gent zag, hebt u te danken aan Wouter Vanhaelemeesch, programmator en officieuze trendspotter.

WOUTER VANHAELEMEESCH Beeld Michiel Devijver

HUMO Naar welke platen kijk je het meest uit?

Wouter Vanhaelemeesch «De nieuwe van Big Thief, natuurlijk. En die van Coby Sey, Jenny Hval en Black Country, New Road. 2022 kondigt zich aan als een mooi jaar.»

HUMO Hoe zal dat jaar klinken?

Vanhaelemeesch «Luid, want de nineties zijn helemaal terug. Rijzende ster Wu-Lu uit Londen maakt bijvoorbeeld jazzy hiphop, maar dan met powerakkoorden uit het oeuvre van Rage Against the Machine. We weten allemaal waar die trend zal eindigen: bij testosteronrock à la Limp Bizkit. Maar voorlopig zijn het de góéie jaren negentig die herleven. Ween en Faith No More blijken tegenwoordig referenties voor jonge muzikanten. Ik verwacht ook een nieuwe golf van straffe hardcore, vooral uit Amerika. Sunami, SPY en Machine Girl leveren kersverse moshpitherrie.»

HUMO Welke naam moeten we onthouden?

Vanhaelemeesch «Judith Kiddo, een Brusselse die mij zeer wist te charmeren met haar speelse avant-gardepop. Abyss X, een electrozangeres uit Kreta die vier octaven aankan. En Infinity Knives en Brian Ennals, Amerikanen die respectloos de grenzen der genres opbreken.»

HUMO Wat wens jij de muziekwereld ten slotte toe?

Vanhaelemeesch «Een cultuurminister die zijn sector graag ziet.»