Dit wordt dag 2 van Dour: een Brusselse belofte, een kwaaie klant uit Frankrijk en de triomftocht van Amelie Lens

1. Tukan dwingt je om op te staan nu nog het kan

Dag twee van de vijf, dan moet je toch nog om halfvier op de wei kunnen staan? Zeker voor een Belgische band willen we graag wat prut in de ogen verdragen. Tukan (15.30) bijvoorbeeld, een Brussels kwartet voor fans van STUFF., ECHT!, BadBadNotGood en The Blaze. Het voorzichtig uitgooien van één dansbeen kan hier zeker al.

2. In Le Labo wordt geëxperimenteerd met popmuziek

In ‘Humo’ vindt u deze week al Shygirl (Le Labo, 21.30) als tip voor vandaag, iemand die zich zwalpend staande tussen Benny Benassi, Cardi B en ‘The Exorcist’. Ook de rest van de dag is Le Labo een, nu ja, laboratorium voor al dan niet prettig gestoorde hyperpop die kraakt, blaast en bubbelt uit alle hoeken en kieren. Onder anderen Promis3 (16.00), Oklou (17.00), Dorian Electra (22.45) en LSDXOXO (01.15) dopen hun stembanden in autotune en hun beats in de jaren negentig en nul.

Shygirl Beeld rv

3. Albi X kan het ook zonder Coely

Coely is terug (joepie!), maar niet op Dour (oooooh!) en toch zal haar comebacksingle misschien wel op Dour te horen zijn. De rapper die erop featuret komt namelijk wel: Albi X (Boombox, 17.00), een Duitser met Congolese roots die geboren is met albinisme en zowel in het Frans, Engels als Lingala rapt. Met al die invloeden in de smeltkroes krijg je iets dat je niet zo heel vaak hoort in de hiphop.

4. Booba is netjes uit de buurt van zijn vijanden gehouden

Rapper Booba (The Last Arena, 21.20) mag zeggen dat hij leeft als God in Frankrijk - hij hoort er al jaren bij de hiphoproyalty. Helaas heeft hij net zoals elke messias ook vijanden. Vald bijvoorbeeld, die pas zondag op Dour staat en die onlangs nog al rappend opriep om Booba’s moeder seksueel te plezieren. Of Gims, vroeger Maître Gims, die Dour overslaat nadat hij Les Ardentes inpalmde met zijn oude groep Sexion d’Assaut. Daarnaast beschuldigde Booba de Franse realityster Magali Berdah ervan een sekstape te hebben gemaakt en werd een ander tv-figuur, Maeva Ghennam, door hem gehekeld omdat ze plastische chirurgie onderging. En dat is nog maar een greep uit alle controverse waar Booba deze maand bij betrokken was.

5. Amelie Lens is de Wout Van Aert van Dour

Niet dat Amelie Lens plots in het groen naar Dour zal komen - zoals de meeste techno-dj’s hult ze zich meestal in het zwart - maar haar afsluitende set in De Balzaal is wel als een perfect aangetrokken sprint op de Champs-Elysées. Eerst trekt de Brusselse Marhu (17.15) kop, daarna is het aan Airod (18.30) en de Italiaanse technowaanzinnigen van 999999999 (20.00), vervolgens mag de Nederlandse raveteef Reinier Zonneveld (21.30) komen zoeken naar de pet van Ket en jaagt legende Sven Väth (23.00) de meute op. Het wordt één lange opbouw naar de krachtuitbarsting van Belgium’s hardest (01.00). Het wordt andermaal een korte nacht op Dour.

