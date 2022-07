Dit wordt dag 3 van Dour: Belgen boven, stampen met afbraakvergunning en de primeur van dé plaat van komend jaar

U ruikt de kots van een Hollander, u proeft het zoute zweet van God weet wie, uw geheugen is in hongerstaking gegaan en ver weg op een wei staan de tenten én de line-up andermaal strak van de spanning. Welkom op dag drie van Dour, een dag die zich net zoals de vorige met kwijl uit de hipsterbek laat voorbeschouwen.

1. De Belgen zijn aan zet in Le Labo

Voor de derde dag op Le Labo keerden de programmatoren van Dour de hele Belgische muziekscene ondersteboven. Tussen namen die al langer worden bejubeld als The Haunted Youth (23.30) en AliA (01.30) vind je de soulvolle muziek van Stace (16.00), Emy (20.30) en K.ZIA (22.00) - die laatste mag tegen Marie Daulne van Zap Mama écht mama zeggen. Uit Brussel komen rapper Smahlo (19.00) en jazzcats Nikitch & Kuna Maze, uit Luik elektronica-exoot Bothlane (17:30). Eén uitzondering: Parisienne Mika Oki (02.45) sluit het podium af.

Lees ook het interview met K.ZIA: ‘De westerse maatschappij duwde me in een depressie, Afrika hielp me uit dat dal’

2. Black Country, New Road negeert alles wat je van hen kent

Postpunk met een nerveuze sax, een kaduke piano, vaak hilarisch bizarre teksten en zeven nummers die over de vijf minuten gaan: klinkt pretentieus, maar slechte nummers staan er niet op ‘Ants From Up There’. Met hun tweede plaat veroverde Black Country, New Road (La Petite Maison dans la Prairie, 18.30) een plekje in onze lijst met lievelingen van het muziekjaar 2022 tot nu toe en nu staat de band op Dour, heerlijk toch? Alleen staan de Amerikaanse dwarsdenkers erom bekend dat ze hun muziek niet meer live spelen zodra die is uitgebracht. Geen ‘Basketball Shoes’ of ‘Concorde’ dus, wel een lading nieuwe, zelfs nog warme songs. Benieuwd wat te verwachten van een titel als ‘The Wrong Trousers’.

Lees ook het interview met Black Country, New Road: ‘Ik begrijp onze haters, hypes zijn altijd strontvervelend’

3. Niemand weet wat I Hate Models nu echt haat

Alle technofans weten wat I Hate Models (De Balzaal, 22.30) doet - iets met ninetiessounds, acid en andere vuile beatbakkerij -, maar niemand weet wie hij is. Een naam hebben we, Guillaume Labadie, maar verder treedt de Fransman steevast op met een doek die de helft van zijn gezicht bedekt en geeft hij zo goed als nooit interviews. Dan maar de muziek laten spreken: ‘Daydream’ mag met 5 miljoen luisterbeurten op Spotify wel een streamingkanon naar technonormen worden genoemd.

Black Country, New Road Beeld Rosie Foster

4. Laylow is de favoriete Franse rapper van uw favoriete Franstalige rapper

Damso, Nekfeu, Vladimir Cauchemar, Hamza, Foushée, ISHA... allemaal zijn het grote namen voor fans van hiphop in het Frans, allemaal werkten ze samen met Jeremy Larroux alias Laylow (The Last Arena, 23.00). Met zijn kalme stijl en nietsontziende blik op de maatschappij is hij unieke stem in zijn scene en met Slowthai kreeg hij zelfs een grote Britse naam naast zich achter de microfoon.

5. In La Chaufferie is het stampen tot de zon opkomt

La Chaufferie by Eristoff, is het voluit. Een naam die commercieel aanvoelt voor een festival als Dour, maar geloof ons dat je als bezoeker van dit podium een hartversterkertje kan gebruiken. Partiboi 69 (00.15) is de raarste én entertainendste hard house-, electro- en techno-dj van de Dour-vijfdaagse, Danny L Harle (01.30) formuleert een antwoord op de vraag wat de main stage van Tomorrowland zou zijn zonder drugscontroles en met helium en wat de Poolse VTSS (02.30) doet met techno en hardcore, is niks om thuis te proberen zonder afbraakvergunning.

Schrijf je in op onze wekelijkse muzieknieuwsbrief: