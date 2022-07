Dit wordt dag 5 van Dour: de klok rond rocken, reggaelegendes en het vervolg van het Van Laeken-familiefeest

1. Plots kent u dan toch de gevaren van zes snaren

Weinig rockacts op Dour, maar op zondag worden ze in Le Labo tegen uw kop gesmeten. In volgorde van verschijning: de lekker brutale psychpunk van Warmduscher (17.30), frisse indie van Los Bitchos (19.00), de veel te slimme voor ons goed zijnde branieschoppers van Black Midi (20.30), de Wit-Russische new wavers van Molchat Doma (22.00) en Sleaford Mods (23.45), die op TW Classic hun artistieke evolutie lieten zien: vroeger drukte Andrew Fearn op een knop van zijn laptop, in Werchter drukte hij op een knop van zijn laptop en dánste hij. Het moet niet alle dagen Royal Blood zijn.

2. Eén reggaelegende + één reggaelegende, hoeveel is dat eigenlijk?

Neil Joseph Stephen Fraser (67) alias de Mad Professor (Dub Corner, 18.30) is zo legendarisch en invloedrijkdat hij volgens sommigen de rectorverkiezingen van de reggae al lang had moeten winnen. Hij was de vaste dubkompaan van de vorig jaar overleden Lee ‘Scratch’ Perry, in andere kringen werd hij bekend voor zijn remix van de tweede Massive Attack-plaat en hij is parttime instrumentenbouwer. Joe Ariwa is zijn sidekick, samen laten ze zich op Dour bijstaan door de hogepriesteres van de reggae: Sister Aisha. Zoveel adelbrieven: dat kan, nu we erbij stilstaan, eigenlijk alleen maar tegenvallen.

Beeld BELGA

3. Voor Vladimir Cauchemar is Dour een soort bedrijfsfeest

Vladimir Cauchemar (00.15), herkenbaar aan zijn schedelmasker, was na Justin Bieber en Post Malone in Amerika de eerste Europese muzikant met een groot Crocs-sponsorcontract. Guillaume Brière, want zo heet ie echt, is dezer dagen de grootste vis in de Ed Banger-vijver, want die met de dansbaarste tunes, met of zonder gesampelde neusfluit. Op Dour kan hij meer dan één artiest tegenkomen voor wie hij ooit een beat bakte: voor Roméo Elvis (The Last Arena, 19.30) producete hij het gros van ‘Chocolat’, met Vald (The Last Arena, 21.00) bracht hij een paar nummers uit. Wel een leuker kader om de collega’s nog eens te zien dan een congrescentrum met tl-verlichting en een dienblad vol wakke sandwiches.

4. U dacht dat u nog genoeg energie had?

La Chaufferie is op deze slotdag verboden terrein voor leeggedanste benen. Chibi Ichigo (17.50) staat al vroeg op het programma met haar dolgedraaide mix van Nederlandstalige hiphop, big beat en zelfs techno. Daarna gaat de metronoom alleen maar naar omhoog en de tolerantie voor gutsend zweet zal moeten volgen: Jacidorex B2B X&Trick (22.45) zijn Belgische gabbertechnoheads, de hipsterhossers van Asciendant Vierge (00.00) joegen afgelopen lente nog het dak van een kolkende Botanique en Casual Gabberz (01.00) klinkt zo casual als dat Gezellige Huurmoordenaars gezellig is. Nog één keer alles kapot? Nog één keer alles kapot.

