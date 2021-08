Dit zijn de beste songs van afgelopen week

Humo bundelt voor u de beste songs van de afgelopen week. Zo bespaart u tijd die u kunt besteden aan andere hobby’s - het lezen van uw favoriete weekblad bijvoorbeeld. Win-win!

Luister onderaan naar onze Spotify-playlist ‘Humo Luistert’, met de beste muziek uit 2021!

Bummer: ‘I Want to Punch Bruce Springsteen in the Dick’

Spanbetonnen sludge. Qua geluid volgens één Amerikaan te vergelijken met ‘het monster van Frankenstein dat van de trap valt’.

Circuit des Yeux: ‘Dogma’

Haley Fohr alias Circuit des Yeux is terug. ‘Dogma’ is een mooie, bezwerende, veelgelaagde single over te dogmatische religies en dito overheden.

Parquet Courts: ‘Walking at a Downtown Pace’

Eerste nieuwe track sinds ‘Wide Awake!’, en het is een swingend geval. Nieuwe plaat ‘Sympathy for Life’ is er op 22/10.

Lotic: ‘Come Unto Me’

Horror-r&b, ergens tussen Death Grips en Björk. Op 29 oktober brengt Lotic met ‘Water’ haar vierde langspeler uit.

Penelope Isles: ‘Iced Gems’

Simpel maar mooi popliedje van broer en zus Wolter, straight outta Brighton. Hun tweede plaat zal het levenslicht zien op 5 november.

De playlist: