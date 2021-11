Dit zijn de beste songs van afgelopen week

Humo bundelt voor u de beste songs van de afgelopen week. Zo bespaart u tijd die u kunt besteden aan andere hobby’s - het lezen van uw favoriete weekblad bijvoorbeeld. Win-win!

FLAMING LIPS & NELL SMITH - THE SHIP SONG

Psychedelica-veteranen en een 13-jarige fan nemen deze klassieker grondig onder handen. Op 26/11: een hele plaat met Cave-covers.

MITSKI - THE ONLY HEARTBREAKER

Na de doorbraak met ‘Be the Cowboy’ is Mitski eindelijk terug: ‘The Only Heartbreaker’ is een verre nicht van A-ha’s ‘Take on Me’.

DELV!S - WALK ALONE TRACK (ASA MOTO REMIX)

Goeie, rokerige en funky Delv!s-herwerking, door één van de paradepaardjes van het Gentse DeeWee: Asa Moto.

MESKEREM MEES - A LITTLE MORE ABOUT ME

Eén van de hoogtepunten op ‘Julius’, waarin de Humo’s Rock Rally-winnares 50 tinten folk combineert. Lees hier de volledige recensie van haar debuutplaat.

PINEGROVE - ALASKA

Uptempo meekweler die ‘11:11’ aankondigt, de vierde langspeler van de Amerikaanse emoricana-rockers (27/1). Op 18 mei te horen in de AB.

NILÜFER YANYA - STABILISE

Op Instagram kondigde de liedjesfluisteraar onlangs ‘the end of an era’ aan, deze week luidt ze Nilüfer 2.0 in met een verrassend chaotische single die doet denken aan ‘In Rainbows’ en Pinback. Derde plaat ‘Painless’ is er op 4 maart.

