Dit zijn de beste songs van afgelopen week

Humo bundelt voor u de beste songs van de afgelopen week. Zo bespaart u tijd die u kunt besteden aan andere hobby’s - het lezen van uw favoriete weekblad bijvoorbeeld. Win-win!

LET’S EAT GRANDMA - TWO RIBBONS

In bloedvorm: Brits duo Rosa Walton en Jenny Hollingworth. Single ‘Hall of Mirrors’ was al een grote stap voorwaarts, deze bevestigt.

HORSEGIRL - BILLY

Rommelig, fuzzy en een goed voorbeeld van ‘if it’s too loud, you’re too old’, door drie tieners met een Matador-contract onder de haarloze oksels.

KING HANNAH - ALL BEING FINE

Halfzacht aan de buitenkant, krokant vanbinnen: ‘I’m Not Sorry, I Was Just Being Me’ (25/2) wordt een debuut om naar uit te kijken.

ALEX CAMERON - SARA JO

Koddige meezinger van onze favoriete hedendaagse crooner: ‘Who told my brother that his kids are gonna die from this vaccine?’

IBEYI & PA SALIEU - MADE OF GOLD

Spannende samenwerking tussen de Frans-Cubaanse r&b-zusjes en de rapper die BBC’s Sound of 2021 won.

TAYOR SWIFT - ALL TOO WELL

Blijft ook op de herwerkte versie van ‘Red’ haar pronkstuk – een sjaal roept herinneringen op aan een mislukte relatie, een beetje à la Proust met zijn madeleines.

