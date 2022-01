Dit zijn de beste songs van afgelopen week

Humo bundelt voor u de beste songs van de afgelopen week. Zo bespaart u tijd die u kunt besteden aan andere hobby’s - het lezen van uw favoriete weekblad bijvoorbeeld. Win-win!

Holodrum - Free Advice

Nieuwe synthdiscogroep met leden van Yard Act, Hookworms en Virginia Wing. ‘Free Advice’ is raar én aanstekelijk: goede combinatie.

Norman Pain - Sonnet

Lekker deprimerende britpop tussen Arab Strap en mumble rap. Met een snuifje Shakespeare: ‘Shall I compare thee to a piece of shit?’

Lael Neale - Hotline

Wie (in Amerika) 858-224-3129 belt, krijgt zijn toekomst voorspeld door Neale, één van de ontdekkingen van 2022. Straf nummer ook.

Mitski - Love Me More

Grootse, met eightiessynths doorspekte voorbode van ‘Laurel Hell’(4/2), de langverwachte opvolger van doorbraakplaat ‘Be The Cowboy’.

Fontaines D.C. - Jackie Down The Line

Nog geen drie jaar na hun debuut, klinken de Ierse punkers niet meer zozeer als punkers. Deze sterke single doet een derde langspeler (22/4) à la Stone Roses vermoeden.

S10 & Joep Beving - De Leven

‘Ik weet niet of het nog lang duurt, maar zolang het er nog even is, geniet ik ervan,’ zingt de amper 22-jarige, door depressies geplaagde Stien den Hollander over ‘de leven’. De Nederlandse vertegenwoordigt dit jaar haar land op het Eurovisiesongfestival - feest!

