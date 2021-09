Dit zijn de vijf beste songs van afgelopen week

Humo bundelt voor u de beste songs van de afgelopen week. Zo bespaart u tijd die u kunt besteden aan andere hobby’s - het lezen van uw favoriete weekblad bijvoorbeeld. Win-win!

Luister onderaan naar onze Spotify-playlist ‘Humo Luistert’, met de beste muziek uit 2021!

Kadhja Bonet - For You

Dromerige spacesoul, en Bonets eerste solosingle sinds 2018, na samenwerkingen met onder anderen Anderson .Paak en Childish Gambino.

Parquet Courts - Black Widow Spider

Lijzige maar goeie single. Quote van Andrew Savage: ‘Qua sound zochten we het midden tussen Can, Canned Heat en This Heat.’

King Hannah - A Well-Made Woman

Duo uit Liverpool dat inspiratie zoekt bij ‘de ijle folk van Mazzy Star en de duistere alchemie van Smog en Codeine’. Straffe song.

Ada Lea - My Love 4 U is Real

De mooiste song uit langspeler twee van de Amerikaanse Ada Lea is een breekbaar liefdesliedje dat de intensiteit vierenhalve minuut lang opvoert.

Bartees Strange - Weights

Als tiener luisterde Bartees Leon Cox Jr. in zijn slaapkamer naar American Football, Cap ‘n Jazz en Bloc Party. Vandaag maakt hij zelf bombastische emo, Phoebe Bridgers is fan.

De playlist: