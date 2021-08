Dit zijn de zes beste songs van afgelopen week

Humo bundelt voor u de beste songs van de afgelopen week. Zo bespaart u tijd die u kunt besteden aan andere hobby’s - het lezen van uw favoriete weekblad bijvoorbeeld. Win-win!

Luister onderaan naar onze Spotify-playlist ‘Humo Luistert’, met de beste muziek uit 2021!

Men Without Hats: ‘No Friends of Mine’

39 jaar na ‘Safety Dance’ vindt de Canadese synthwaveband die eigen monsterhit opnieuw uit in de vorm van een sterk vertraagde ballad.

King Krule: ‘Stoned Again (Live)’

Uit de op 10 september te verschijnen liveplaat ‘You Heat Me Up, You Cool Me Down’, met 17 songs die de volledige Archy Ivan Marshall goed samenvatten.

My Morning Jacket: ‘Regularly Scheduled Programming’

Terug! Hun nieuwe plaat zal gemakshalve gewoon ‘My Morning Jacket’ heten, en wordt verwacht op 22 oktober.

Ada Lea: ‘Partner’

Gefluisterde soundtrack voor een eenzame avond, in de stijl van Big Thief en Cassandra Jenkins. De Canadese kunstenares lost op 24 september haar tweede langspeler.

Pinegrove: ‘Orange’

De ‘emoricana’-band rond Evan Stephens Hall beklaagt zich de klimaatcrisis in deze downtempo treurwals.

Kedr Livanskiy: ‘Boy’

Zweverige, naar de nineties geurende track van de Russische technoproducer. Vierde langspeler ‘Liminal Soul’ verschijnt op 1 oktober.

De playlist: