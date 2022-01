Dj Steve Aoki stopt draaisessie om publiek zijn nieuwe alien-tekeningetje van 859.000 dollar te tonen

Experts: ‘Omikron niet erger dan griep of aflevering ‘The Masked Singer’’

Nieuws dat maar uit één hoek kan komen: Kanye heeft officieel ontkend dat hij plannen heeft om de Russische hotemetoot Vladimir Poetin te ontmoeten TTT Eerder waren er geruchten dat Ye van plan was om zijn druk bijgewoonde zondagse misvieringen te verkassen naar Rusland, en dat hij zou overwegen om zich permanent te vestigen in het land van de wodka en de verdwijnende oppositieleden. Want het is niet omdat je poging om president te worden schromelijk mislukt is, dat je niet gewoon in je vrije tijd allerhande internationale booswichten de hand kunt drukken TTT Maar dus: niets van aan, volgens kamp Kanye. Al was het gerucht nu ook niet ongeloofwaardig: wie op de koffie is geweest bij Donald Trump en zich ook vandaag nog naast Marilyn Manson laat opmerken, kan bezwaarlijk selectief genoemd worden als het op zijn vriendenkring aankomt TTT Intussen alles gezellig bij het oude in die goeie ouwe Sovjet-Unie: Rusland heeft twee leden van de activistische punkband Pussy Riot op de lijst gezet van ‘buitenlandse agenten’ – in het jargon ook bekend als ‘Vlads winkellijstje’ TTT Nog meer buitenlandse agenten: inspecteur Clouseau, Mulder en Scully, Shaft, le gendarme de Saint-Tropez TTT Bìjna Frank Drebin vergeten. Stel je voor

Elvis Costello heeft in een interview met The Telegraph laten optekenen dat hij zijn hit ‘Oliver’s Army’ nooit meer live zal brengen. En niet alleen dat, hij riep meteen ook radiozenders wereldwijd op om het nummer niet meer te draaien TTT Reden voor dat zelf opgelegde moratorium: de tekstflard ‘Only takes one itchy trigger / One more widow, one less white …’, met op de plaats van de drie puntjes een raciaal geïnspireerd scheldwoord, beginnend met een ‘n’ en rijmend op ‘trigger’ TTT Costello verdedigt de originele tekst wel met het argument dat de aangebrande term destijds gebruikt werd in Noord-Ierland als schimpende benaming voor katholieken – de tekst van ‘Oliver’s Army’ behelst de troubles tussen protestanten en katholieken uit die tijd – maar: ‘Mocht ik het nummer vandaag schrijven, ik zou er misschien toch eens twee keer over nadenken’

Overleden: Ronnie Spector (78), zonder wie The Ronettes nooit The Ronettes geheten zouden hebben, wat – geef toe – jammer was geweest TTT Patser van de week: dj Steve Aoki, die vorige week een draaisessie van ’m stopzette zodat hij het publiek zijn nieuwe NFT kon tonen. Het betrof een tekeningetje van een alien, aangekocht voor 859.000 dollar TTT Nog eens: het betrof een tekeningetje van een alien TTT Kapitalisme zag er nooit zo lullig uit TTT Of toch: Snoop Dogg zou volgens insiders een patent genomen hebben op de merknaam ‘Snoop Doggs’ en zou van plan zijn om in de toekomst hotdogs te verkopen onder die naam TTT Bij eender welke andere rapper zou je eens smakelijk lachen, maar niet bij Snoop, die ook al zijn eigen gin (‘Indoggo’), wiet (‘Leafs by Snoop’), en kookboeken (‘From Crook to Cook’) op de markt heeft

Had to stop my show to celebrate my excitement on my doodle! Nfts make me feel like a kid again 🎁 @doodles pic.twitter.com/hJU0rE3EpT — Steve Aoki (@steveaoki) 12 januari 2022

Chris Martin zegt dat het allemaal de schuld is van ‘Back to the Future’: zonder die ene scène waarin Michael J. Fox in het verkeerde tijdsgewricht ‘Johnny B. Goode’ staat te jammen, zou er volgens Chris namelijk vandaag geen sprake geweest zijn van Coldplay TTT Mensen wier vierdeurs toevallig tijdreizen als optie heeft, en die sinds het horen van ‘Higher Power’ de onbedwingbare drang voelen om één en ander recht te zetten: u weet nu waar en wanneer in te grijpen. Succes