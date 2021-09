‘Donda’ van Kanye West is als de Marathon des Sables: lang, zwaar en traag

Waarom Kanye zo consequent de lul-de-behanger uithangt, is een vraag met te veel antwoorden. Volgens één theorie doet hij het voor de sport. Een quote als ‘Slavernij was een keuze van de Afrikanen’: dat zegt iemand die mensen eerst bewust wil afstoten om ze daarna via zijn muziek terug voor zich te winnen. Een uitdaging voor de artiest die in songschrijven geen uitdagingen meer vond.

‘Donda’ werd opgedragen aan wijlen moeder West, professor Engels aan de Clark Atlanta University en veel te jong (58) gestorven aan de gevolgen van een chirurgische ingreep. Volgens kenners is Kanye daar en dan het spoor van zijn marbels bijster geraakt. ‘Donda’ is lang en zwaar en traag, een Marathon des Sables van 27 tracks, goed voor bijna twee uur. Ik tel, behalve Donda zelf, drie terugkerende thema’s: God, Kanye’s recente scheiding en, vreemd genoeg, de modeontwerper Junya Wanatabe.

De teksten zijn soms straf, vaker wormstekig (‘I talk to God every day, that’s my bestie / They playin’ soccer in my backyard, I think I see Messi’). Op omzeggens nul tracks staan drums, vroeger zijn geheime wapen als producer. ‘Jonah’ is warmbloedig, ‘Jesus Lord’ hier van het opwindendste. Het soulvolle ‘Pure Souls’ zou de perfecte slotsong zijn, ware het niet dat daarna nog zes nagedachten volgen. ‘Believe What I Say’ is opgebouwd rond een goede Lauryn Hill-sample. Maar veel van wat tussen die pieken invalt, is middle of the road en – erger – al vaak gehoord bij veel minder getalenteerde collega’s.

Kanye moet op zoek naar een nieuwe sport.

Beeld RV

