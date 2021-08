Douglas Firs haalt met ‘Heart of a Mother’ moeiteloos vijf sterren

Een plaat over geboren worden en doodgaan en alle grote en soms moeilijke emoties die daartussenin liggen: zo’n plaat is dit. Meerstemmig gezongen lappen verdriet over de dood van de moeder en de grootmoeder van Gertjan Van Hellemont (nom de plume Douglas Firs), gecombineerd met het verwarrende gevoel om ongeveer tegelijk vader te worden van een eerste kind. Gevat in dikwijls krachtige, adembenemend zuivere liedjes die al de hele week als kraanvogels in mijn oren en hoofd fladderen, en daar een nest hebben gemaakt met de bedoeling er te blijven. In de film die ­Victor Van Rossem over de plaat heeft gemaakt, zie je hoe die bij elkaar wordt gebricoleerd en gefantaseerd en gerepeteerd. Vader Hubert Van Hellemont mag film en plaat afsluiten met een ontroerend lamento aan zijn vrouw: verdriet wordt tastbaar en hoorbaar aan de piano. Daarna gaat het beeld op zwart. De plaat komt uit op Arlette Records: zo heette Gertjans moeder. Vijf sterren. Moeiteloos.

