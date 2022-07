Dour, je t’aime! Vijf dingen aan de vierde dag van Dour die het opstaan waard zijn

Een tong als schuurpapier, een hoofd dat hamert en een rug die voelt alsof iemand er vijf klinknagels in heeft geaccupunctuurd: nog even en u kunt vanop de camping van Dour een schrijnwerkerij beginnen. Het zagen laten we dan voortaan ook aan u over, kunnen wij verder met de voorbeschouwing van de voorlaatste festivaldag.

1. Op het feestje van Lefto moet je toch even geweest zijn.

Kiezen is verliezen, behalve als je het overlaat aan Lefto. De Brusselse alleskenner krijgt Le Labo vandaag de volle dertien uur tot zijn beschikking. Hij opent met Belgische neosoul (Reinel Bakole, 14.45), werpt natuurlijk een blik op de Londense hiphop (John Glacier, 17.40) en nodigde Nederlander Mitchel ‘Jameszoo’ van Dinther (20.30) om zijn allrounde rare soundtrack voor de kortfilm ‘Blind’ van Alejandro Jodorowsky te komen voorstellen. Meteen daarna is er de begeesterde jazzdrummer Makaya McCraven (22.00) en zo glijd je van de ene ontdekking in de andere. De tijdelijke huisbaas sluit zelf als Lefto Early Bird (02.45).

2. Blijkbaar ligt Brussels soms in Spanje.

De Brusselse Clara! (La Chaufferie, 20.30) doet iets dansbaars en opwindends perreo, een traditioneel genre uit Galicië, waar ze haar tienerjaren doorbracht. Spaanse muziek voor de club, dan hoor je de vergelijking met Rosalía van ver aanrollen, maar dan vinden we de met autotune en geluidseffecten opgedirkte reggaeton van Clara! nog lekkerder wegdansen.

3. Angèle zingt voor de geschiedenisboeken.

Angèle (The Last Arena, 22.00) was de allereerste artiest die werd aangekondigd voor Dour 2022 en het was meteen haar enige Belgische festivaldatum voor deze zomer. Meer zelfs, ze is de eerste Franstalige Belg die de affiche van het Henegouwse bacchanaal mag toppen. Slimme keuze, want op Rock Werchter of Pukkelpop had ze wellicht het avondmaalslot gekregen, rond een uur of zeven, terwijl ze hier drie uur later speelt en zo alweer een gemarineerde feestdag inleidt.

4. Sherelle

Sherelle was een naam die fluisterend rondging onder Britse fans van drum-’n-bass, tot ze drie jaar geleden plots heel fans bijkreeg na een geslaagde set voor het videokanaal Boiler Room. Sindsdien laat ze over de hele wereld basversterkers trillen met haar eigenzinnige muziekkeuze en overgangen die niet alleen de ogen, maar ook de oren wijd doen opengaan.

5. The Blessed Madonna wordt ‘marvellous’.

Niemand die zo’n mooie grand écart tussen pop en undergroundclubs demonstreet als The Blessed Madonna (De Balzaal, 01.30). Als ze geen gepassioneerde, doorbloede sets vol house en techno staat te pompen, remixt ze Robyn en Dua Lipa. En dan is er nog die ene hit waarvoor ze niks producete en gewoon praatte: collega Fred Again... sampelde tijdens de lockdown een gesprek met haar over lege discotheken en dat werd per ongeluk een anthem voor alle danslustigen die het zonder moesten doen. “What comes next, will be marvellous", orakelde ze. Dat is nu. Nu wordt marvellous.

