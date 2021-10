Dr. Dre krijgt scheidingspapieren bezorgd... tijdens de begrafenis van zijn grootmoeder

Vrachtwagen met conserven kantelt op E40: enkel blikschade

Een klassiek bandshirt van de Grateful Dead heeft records gebroken bij veilinghuis Sotheby’s. Het stuk textiel uit 1967 ging er van de hand voor meer dan 17.000 dollar. Een behoorlijke prijs, en dan moest de koper er die penetrante geur van patchoeli nog bij nemen TTT Het bedrag was aanzienlijk hoger dan geschat, en torende daardoor ver uit boven dat van de vorige recordhouder, een shirt van Led Zeppelin uit 1979. De gelukkige winnaar van de veiling kreeg na zijn aankoop het advies om zijn shirt niet te dicht bij warmtebronnen te dragen als hij achteraf nog moet rijden. Chasing the dragon, heet zoiets blijkbaar

Het is officieel: u moet Kanye West aanspreken als ‘Ye’ als u ’m straks tegenkomt in Wijnegem TTT Ye’s naamsverandering werd goedgekeurd door een rechter in Los Angeles. Begrijpelijk, want als rechter ben je tegenwoordig geneigd Ye véél toe te staan, zolang hij niet nog eens president wil worden TTT Ye kreeg tegelijk een nieuw schot voor de boeg van Drake, in hun vete die met de week kleinzieliger wordt. Drake toonde Ye dat het ’m menens is door... (dramatische pauze) hem na vijf jaar te ontvolgen op Instagram. Of Ye dát te boven komt, valt nog te bezien TTT Wie écht iemand wil raken, gaat beter te werk zoals de toekomstige voormalige van Dr. Dre, die de rapper vorige week de scheidingspapieren liet bezorgen tìjdens de begrafenis van zijn grootmoeder TTT Echt erg: volgens geruchten ontvolgde ze Dre daarna óók nog op Instagram TTT Dre viel volkomen uit de lucht bij de overhandiging van de papieren, maar vast niet half zo hard als Vince Neil van Mötley Crüe, die van het podium tuimelde tijdens een concert in Tennessee en een aantal ribben brak. Vince kreeg van zijn lijfarts, ene dokter Feelgood, een poos platte rust voorgeschreven TTT Het duurde volgens getuigen wel een tijdje voor de juiste diagnose gesteld werd, omdat de behandelende artsen lange tijd bezorgd het gezicht van hun patiënt bleven monsteren. Pas toen iemand hen ervan kon overtuigen dat Vince er al vóór de val zo uitzag, kwamen ze bij z’n ribben uit

Dat het weekend lang op zich laat wachten, is een wekelijkse zekerheid, maar nu loopt het toch de spuigaten uit: The Weeknd heeft nog maar eens gemorreld aan zijn wereldtournee en vindt in zijn nieuwe schema geen tijd meer om, zoals oorspronkelijk gepland, ook het Antwerpse Sportpaleis aan te doen. Wie tickets had, krijgt z’n geld terug. Dat zou er nog aan moeten ontbreken TTT Bassist Simon Gallup, die deze zomer op dramatische wijze uit The Cure stapte middels een bericht op sociale media, zou weer gewoon deel uitmaken van de band. Met uw voeten spelen: niet alleen The Weeknd kan er iets van TTT De uitbaters van het Wembleystadion hebben de vooruitstrevende beslissing genomen om voortaan elk evenement in gebarentaal te laten tolken. Het eerste concert dat van bijpassende gesticulatie wordt voorzien, is er eentje van Ed Sheeran TTT Wie wil weten hoe je ‘Ed Sheeran’ uitbeeldt in gebarentaal: beide duimen, net als de mondhoeken, naar beneden