Drummer Dave Rowntree van Blur gaat solo: ‘Ik ben altijd eerst een muzikant geweest, pas daarna een drummer’

Drummer maakt plaat: ja, we wéten het, maar is Phil Collins zaliger ook niet ooit zo begonnen? Ah! Niet dat het Dave Rowntrees bedoeling is om dra Wembley plat te spelen: met het ingetogen, verrassend elektronisch klinkende ‘Radio Songs’ onder de arm mikt de Blur-drummer (ooit rosser dan Ed Sheeran, thans zo grijs als een postduif) vooral op de kleinere zaaltjes.

DAVE ROWNTREE (58) «Touren heb ik altijd het aangenaamste gevonden aan muziek maken, maar de voorbije zeven, acht jaar heb ik hoofdzakelijk in mijn homestudio doorgebracht, om film- en tv-muziek op te nemen. Door ‘Radio Songs’ kan ik ook zonder Blur buitenkomen: voor mij was dat de voornaamste reden om überhaupt een plaat uit te brengen. Al is mijn plan om deze zomer het Europese vasteland aan te doen in het water gevallen doordat er ineens toch weer een tour met Blur in de steigers werd gezet (de groep staat op 8 augustus op de Lokerse Feesten, red.).»

HUMO Voor iemand die decennialang achter een drumstel heeft gezeten, moet het aanpassen zijn om plots oog in oog met het publiek te staan.

ROWNTREE «Daar was ik zelf ook van uitgegaan, maar het viel verrassend goed mee. Zodra de muziek begon, viel alles van me af. Muziek heeft iets magisch, wat dat betreft. Al zo lang als ik leef, is muziek voor mij het perfecte tegengif voor vrijwel elke kwaal. ‘Radio Songs’ schrijven zou ik zelfs therapeutisch durven te noemen. Gênant om toe te geven, maar letterlijk ieder nummer gaat over mezelf.»

HUMO Waarom zou dat gênant zijn?

ROWNTREE «’t Heeft iets beschamends om jezelf zo kwetsbaar op te stellen, vind ik. Een nummer als ‘Black Sheep’ bijvoorbeeld… Kijk, ik praat er niet zo graag over, maar ik ben opgegroeid in een alcoholistisch gezin. Jarenlang, decénnialang, heb ik daar een wrok om gekoesterd, terwijl ik al die tijd weigerde toe te geven dat ik in precies dezelfde val was getrapt als mijn ouders. Pas toen ik dat inzag, heb ik meer mededogen voor hun daden aan de dag kunnen leggen.»

HUMO Drink je nu nog altijd?

ROWNTREE «Sinds ’94 heb ik geen druppel meer aangeraakt, wat me met wat professionele hulp niet eens zo heel veel moeite heeft gekost. Maar ach… Wie meer wil weten, moet maar naar ‘Radio Songs’ luisteren (lachje).»

HUMO ’t Valt op dat ‘Radio Songs’ welgeteld nul drumpartijen bevat.

ROWNTREE «Ik ben altijd in de eerste plaats een muzikant geweest, pas daarna een drummer. Ik ben ook pas beginnen te drummen nadat ik me eerst aan de piano en de doedelzak had gewaagd.»

HUMO De doedelzak?

ROWNTREE «Ik ben er ooit mee begonnen om mijn ouders – allebei klassieke muzikanten – op stang te jagen. Ik dacht: het meest onuitstaanbare instrument dat de mensheid ooit gekend heeft, dát zal ze leren (lacht). Maar ik was amper 11 jaar, en om goed doedelzak te kunnen spelen, heb je de fysiek van een volwassene nodig. Dus koos ik niet veel later voor het op één na meest onuitstaanbare instrument ter wereld: het drumstel.

»Blur kwam uiteindelijk pas op m’n 24ste in mijn leven, en het duurde nog eens zes jaar voordat we enig succes kregen. Daarvoor was het idee dat een indiegroepje ooit internationaal succes zou hebben volkomen lachwekkend – létterlijk zelfs, want er werden grappen over gemaakt in de muziekbladen. Met ‘Parklife’, in ’94, veranderde alles: van de ene dag op de andere stonden we niet meer op pakweg nummer 7 in de indiechart, maar helemaal bovenaan in de ‘echte’ hitparade.

»Dus ja: wie weet hoe ver ik nog kan springen nu ik een solocarrière ben gestart.»