Ed Sheeran geeft Elton John een grote marmeren lul cadeau

Nu ook fysiek buiten ieders bereik: Lee ‘Scratch’ Perry, bij leven al legendarisch als legger van de eerste paar stenen van de hobbelige kasseiweg genaamd reggae, en ook dood niet minder berucht TTT Perry, die er altijd uitzag alsof hij bij het schietkraam iets uit álle rijen mocht kiezen, bracht de reggae ter wereld in zijn befaamde Black Ark Studio in Kingston, Jamaica, waar hij de ene na de andere inventieve opnametechniek baarde TTT Perry was echter ook berucht omdat hij diezelfde Black Ark-studio eind jaren 70 in brand stak, in een vlaag van god-weet-wat: een praktijk die hij later zou overdoen, want de mist rond zijn hoofd is daarna nooit weggetrokken TTT Perry, tevens de schrik van het verzekeringswezen, is 85 geworden TTT Vergeet het nieuwe televisieseizoen, het fragment van het jaar is al binnen: Wim De Vilder mocht de comeback van ABBA aankondigen in ‘Het journaal’ en was zo in z’n nopjes dat hij naar nieuwsankermaatstaven evengoed de horlepiep had kunnen dansen op zijn bureau TTT Het moet geleden zijn van toen Björn Soenens weer naar Amerika vertrok, dat een VRT-nieuwslezer het publiek nog zo verguld toesprak TTT ABBA heeft de langverwachte comebackplaat eindelijk klaar, na liters bloed, Zweed en tranen TTT Opmerkelijk: de groep zal ‘Voyage’ straks niet lijfelijk spelen in de zalen, maar via digitale avatars die eruit zullen zien als hun jongere zelf TTT Zoiets als Bart Kaëll, maar dan digitaal TTT Goed nieuws voor mensen die niet gek zijn, want niemand minder dan Richard Fairbrass heeft zich bij het kamp van de antivaxers aangesloten. U kent Fairbrass als de frontman van Right Said Fred, die van ‘I’m Too Sexy’. Lees: de antivaccinatielobby kan nu wel helemaal inpakken TTT Klap op de vuurpijl: Fairbrass kreeg onlangs zelf corona, maar bleef, met de weinige adem die hem restte, herhalen dat hij gekant is tegen vaccins TTT Een goed moment voor de mop ‘Geen erg, hij had al langer geen smaak’, ware het niet dat er stilaan sleet op zit

Ed Sheeran heeft Elton John een grote marmeren lul cadeau gedaan voor zijn verjaardag TTT Attent, hoor, maar is het niet een klein beetje egocentrisch om de jarige een beeltenis van jezelf cadeau te doen? TTT Goed verhaal: een festival in de Amerikaanse staat Washington is opgelicht door iemand die zich uitgaf voor singer-songwriter Jonathan Richman. De organisatoren dachten hem geboekt te hebben als headliner, maar die viel uit de lucht toen hij plots een interviewaanvraag kreeg ter gelegenheid van een optreden dat niet in z’n agenda stond TTT Volgens de organisatie, die zei ‘wat in de war te zijn’, had de valse Richman zelf voorgesteld om te headlinen, wat toch een veeg teken hoort te zijn TTT Typisch Kanye – pardon, Ye: een zomer lang hardnekkig blijven schaven aan een plaat die al lang uit moest zijn, en na het verschijnen klagen dat ze zonder je toestemming te vroeg is uitgebracht TTT Ons overkomt het ook nog dat ze onze tekst al naar de drukker willen sturen nog voor we er klaar mee zi