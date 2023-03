Ed Sheeran kondigt nieuwe plaat ‘-’ aan over ‘gevoelens van angst en depressie’: toevallig ook hoe wij ons voelen als Ed Sheeran een nieuwe plaat aankondigt

Amerikaanse onderzoekers formeel: Siegfried Bracke ontsnapt uit Chinees lab

De notoir halfgare complotdenker Alex Jones heeft zijn nieuwste theorietje klaar: artiesten die platencontracten tekenen, zouden volgens hem gedwongen worden om Jezus Christus te verwerpen en hun onvoorwaardelijke trouw te zweren aan Lucifer TTT Alex beweert die informatie bevestigd te hebben gekregen door verschillende bronnen binnen de platenwereld, zij het dan ironisch genoeg off the record TTT Ja kijk, niet dat we iets willen insinueren, maar Niels Destadsbader heeft net zijn platencontract verlengd bij CNR Records TTT Een blik achter de eigen schermen: ook in Humo-contracten was ooit een clausule opgenomen waarin de ondertekenende partij zijn ziel beloofde aan de duivel, maar die verdween weer zodra we vertrokken bij Woestijnvis

Nu we toch over het niets of niemand ontziende succes van Niels Destadsbader bezig zijn: de organisatie achter het Sportpaleis vraagt met aandrang om geen kinderen onder de 12 jaar meer onbegeleid af te zetten voor concerten. ‘Wij zijn geen babysitters’ TTT Ook vraagt de organisatie aan de kinderen in kwestie om zich niet langer staande op elkaars schouders met lange regenjas en valse snor aan te melden bij de ticketcontrole. ‘We hebben jullie wel door’

En of ze het menen: daags na de oproep werden de concerten van Justin Bieber in het Sportpaleis van eind deze maand al geschrapt TTT De strategie van de ontrading, heet dat TTT Justin annuleerde tevens zijn hele tournee, die hij op de koop toe al eens uitgesteld had omdat de helft van zijn gezicht verlamd was door het syndroom van Ramsay-Hunt TTT Wat nu de reden is? Geen idee, maar we verwachten veel van de andere helft

Die van Blink-182 doen nog beter, en zijn al concerten aan het schrappen voordat hun aangekondigde comeback nog maar een feit is TTT Drummer Travis Barker, duidelijk één en ander verleerd sinds de vorige keer, heeft tijdens de repetities voor de comeback namelijk niet één maar twéé keer op z’n eigen poten geklopt, waardoor hij nu onder het mes moet TTT Al een geluk dat hij geen slagersgast is, kun je dan denken

Het kan altijd erger: Ed Sheeran heeft zijn nieuwe plaat aangekondigd. Verschijningsdatum: 5 mei. Titel: ‘-’ TTT Wat minnetjes, als u het ons vraagt TTT Eds nieuwste langspeler zou volgens hemzelf geïnspireerd zijn door ‘gevoelens van angst en depressie’. Toevallig ook de sensaties die men meemaakt als Ed Sheeran een nieuwe plaat aankondigt

Ook in mei, maar minder in kannen en kruiken: de kroning van de nog vers in het stijfsel zittende Charles III TTT Die heeft een klein probleempje, want zowat alle artiesten die hij aan de mouw trekt om zijn ceremonie luister bij te zetten, zijn plots allemaal hopeloos volgeboekt TTT Enkele namen die Charles al lieten weten het rond die tijd nogal druk-druk-druk te hebben: Elton John, Harry Styles, Ed Sheeran, Spice Girls, Robbie Williams en Adele TTT Charles die uitgerekend Elton John uitnodigt: je zou’m nog van een gevoel voor humor gaan verdenken

Ook behoorlijk stijfjes, maar dan omdat ze dood is: Linda Kasabian, de volgelinge van sekteleider Charles Manson die het gelijknamige Kasabian de inspiratie voor hun groepsnaam én de bijbehorende groepssfeer schonk

De weldoeners van de week zijn Dave Grohl en Rod Stewart TTT De eerste roosterde in hoogsteigen persoon barbecuevlees voor bijna vijfhonderd daklozen in Los Angeles, de tweede reed naar het plaatselijke ziekenhuis in woonplaats Harlow en betaalde uit eigen zak voor alle röntgenscans die die dag gepland stonden TTT Nog even wachten en Rod komt terug om ook nog de scalpels te sponsoren TTT Jazeker, the first cut is the deepest

