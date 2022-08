Die stem! Die outfit! Die présence! Ik ben overtuigd: Eefje de Visser ís een engel. Helaas maakte ze op Pukkelpop de klassieke fout die vele Vooruit’ers haar voordeden: nooit daalde ze af tot het gewone volk, het plebs, het gepeupel. Wij willen één van ons zien op dat podium.

Eíndelijk! Eefje stootte bijkans haar microfoonstatief omver en kon een monkellachje niet onderdrukken. Even glipte er menselijkheid door haar onbewogen gelaat. Op dat magische moment ontbrandde een vuur dat voelbaar moet zijn geweest tot ver buiten Kiewit. Het komende halfuur doofde dat helaas gestaag uit terwijl ze stoïcijns de rest van haar set bracht. Emotie is een vies woord bij familie De Visser.

Slecht wordt zo’n optreden natuurlijk nooit. Degelijke nummers en muzikaal solide gebracht. Bij de start werd zelfs de aanzet gegeven voor een dijk van een show, ‘Storm’ knalde als een kalasjnikov in de handen van een Oekraïner en ‘Bitterzoet’ stuurde een golf van kippenvel door een nochtans bloedhete Marquee. Maar op het volgende échte hoogtepunt was het weer wachten tot afsluiter ‘Lange vinnen’. En in de tussentijd werden we net te vaak in slaap gewiegd en net te weinig wakker geschud.

Als Eefje nog zoekt naar een bijverdienste, ligt er altijd een toekomst klaar als hypnotiseur. De uit rook opdoemende choreografie van zeven vrouwen omringd door lichtroze gordijnen deed het publiek wegglijden in lucide dagdromen. Hoogtepunt: de Vishna-performance waar zeven paar handen enkele luttele vingerbewegingen tot een kunst verheven. Ik belandde in een trance waar ik tot op heden nog niet ben uit geraakt. Mijn optredens woon ik liever fysiek én geestelijk bij.

En dat ze haar Nederlandse publiek eergisteren wél trakteerde op een cover van ‘Running Up That Hill’, steekt nog steeds. Daar had de flauwe versie van ‘Jong’ met plezier voor mogen sneuvelen.

